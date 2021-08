Dia Analysten von Kepler Cheuvreux haben das Kursziel für die Aktien der Allianz SE nach Quartalszahlen von 250 auf 240 Euro gesenkt, aber die Bewertung auf "KAUFEN" belassen. Der Versicherer habe exzellente Kennziffern vorgelegt, so die Experten in einer gestern veröffentlichten Studie. Das Unternehmen werfe damit alles in die Waagschale, um das Vertrauen wieder herzustellen. Es werde aber noch länger dauern, bis die Auswirkungen drohender Sonderbelastungen bei der Konzerntochter Allianz Global ...

