Deutlich höhere Ertragssteuern haben den Gewinn des Kochboxenversender HELLOFRESH geschmälert. Der Überschuss fiel im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um etwas mehr als ein Viertel auf 84 Mio. Euro. Die Ertragssteuern waren um fast 170 % auf 39 Mio. Euro gestiegen.



HELLOFRESH hatte bereits in der vergangenen Woche seine Umsatzprognose angehoben. Wegen höherer Investitionen in das weitere Wachstum wurde allerdings die Prognose für die Profitabilität gesenkt. Die Marge gemessen an dem um Sondereffekte bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) liegt jetzt bei zwischen 8,25 und 10,25 % anstatt 10 und 12 %. Beim Umsatz rechnet das Unternehmen jetzt mit einem um Währungseffekte bereinigten Anstieg um 45 bis 55 %. Zuvor hatte die Prognose 35 bis 45 % betragen.



Der Erlös der Monate April bis Juni legte - wie bereits bekannt - um 60 % auf 1,56 Mrd. Euro zu. Der bereinigte operative Gewinn kletterte um knapp 3 % auf 158 Mio. Euro.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



