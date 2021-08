DGAP-News: pferdewetten.de AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Konferenz

pferdewetten.de AG: Veröffentlichung der Halbjahreszahlen 2021 und Earnings Call am 16.08.2021



10.08.2021 / 08:00

pferdewetten.de AG: Veröffentlichung der Halbjahreszahlen 2021 und Earnings Call am 16.08.2021 Am 16.08.2021 veröffentlicht die pferdewetten.de AG (ISIN DE000A2YN777) die Halbjahreszahlen für das Geschäftsjahr 2021. Die Gesellschaft bietet ihren Aktionärinnen und Aktionären sowie allen anderen interessierten Personen die Gelegenheit, nächsten Montag um 10:00 Uhr am Earnings Call teilzunehmen. Die Anmeldung zur Teilnahme ist über den folgenden Link möglich: - Montega CONNECT: pferdewetten.de AG - Earnings Call Q2 2021 Düsseldorf, den 09.08.2021 Pierre Hofer

Vorstand pferdewetten.de AG

Kaistraße 4

D-40221 Düsseldorf

Telefon: +49 (0) 211 781 782 10

E-Mail: ir@pferdewetten.de

Internet: www.pferdewetten.ag

