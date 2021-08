DGAP-News: 11880 Solutions AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Halbjahresergebnis

11880 Solutions AG übertrifft interne Prognosen: Umsatz und EBITDA steigen im ersten Halbjahr 2021 deutlich



10.08.2021 / 08:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Essen, 10. August 2021 - Die 11880 Solutions AG hat das erste Halbjahr 2021 erfolgreich abgeschlossen: Der Konzernumsatz stieg auf 28,8 Millionen Euro (1. HJ 2020: € 24,0 Mio.), das erwirtschaftete EBITDA lag zum 30. Juni 2021 auf Konzernebene bei 2,6 Millionen Euro (30.06.2020: € 1,4 Mio.). In beiden Geschäftsbereichen stiegen Umsatz und EBITDA gegenüber Vorjahr deutlich an: Im Digitalgeschäft wurden 22,4 Millionen Euro Umsatz und ein EBITDA von 2,5 Millionen Euro erwirtschaftet (1. HJ 2020: € 18,1 Mio. / € 1,4 Mio.). Im Bereich Telefonauskunft stieg der Umsatz auf 6,4 Millionen Euro, das EBITDA auf 0,1 Millionen Euro (1. HJ 2020: € 5,9 Mio. / € 0,0 Mio). Christian Maar, Vorstandsvorsitzender der 11880 Solutions AG: "Wir haben im ersten Halbjahr 2021 erneut eine starke Performance gezeigt. Trotz der Einschränkungen durch die Pandemie sind wir in beiden Geschäftsfeldern weitergewachsen. Der Schlüssel zu unserem Erfolg ist ein intelligentes und variables Produktportfolio, aus dem wir Unternehmen individuelle Pakete für eine effiziente Online-Vermarktung zusammenstellen. Gleichzeitig liegt der interne Fokus unentwegt auf Prozessoptimierungen, strikter Kostenkontrolle und darauf basierendem profitablem Wachstum." Für die zweite Jahreshälfte 2021 ist der Start neuer Produkte geplant, die Unternehmenskunden im Digitalgeschäft weitere individuelle Vorteile bieten. Das Angebot der im vergangenen Jahr erworbenen Fairrank GmbH wird in den nächsten Monaten weiter optimiert, um es noch effizienter vermarkten zu können. Im Bereich Telefonauskunft wird die 11880 Solutions AG einige wichtige Zertifikate erwerben, um mit dem Call Center Services-Angebot zukünftig auch an öffentlichen Ausschreibungen teilnehmen zu können. Den vollständigen Halbjahresbericht 2021 finden Sie hier: https://ir.11880.com/finanzberichte





Kontakt:

Anja Meyer

11880 Solutions AG

Tel.: 0201 / 8099-188

E-Mail: anja.meyer@11880.com Kontakt:Anja Meyer11880 Solutions AGTel.: 0201 / 8099-188E-Mail: anja.meyer@11880.com

10.08.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de