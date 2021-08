Nach dem Preiseinbruch der vergangenen Tage versucht sich das gelbe Edelmetall im frühen Mittwochshandel an einer Stabilisierung.Am gestrigen Montag gab es erneut besser als erwartete Daten vom US-Arbeitsmarkt zu vermelden. Mit 10,1 Millionen offenen Stellen (Ende Juni) wurden die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen und ein neuer Rekord erzielt. Damit droht weiterhin eine früher als erwartete Wende in der US-Geldpolitik. Für ein hohes Maß an Aufmerksamkeit sorgen nun die anstehenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...