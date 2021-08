Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Erneut näherte sich der DAX gestern seinem Allzeithoch bis auf wenige Punkte. Dann kippte die Stimmung wieder etwas. Am Ende des Tages ging der deutsche Leitindex mit einem kleinen Minus von 0,1 Prozent aus dem Handel. Marktidee: Aixtron. Die Aktie des Ausrüsters für die Halbleiterindustrie war im März 2020 auf ein 3-Jahres-Tief abgestürzt. Daraufhin konnte der Wert einen Aufwärtstrend etablieren und in Folge dessen in diesem Sommer ein 10-Jahres-Hoch markieren. Im gestrigen Handel bestätigte der Wert schließlich mit einem neuen Rallyhoch den primären Aufwärtstrend.