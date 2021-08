Starke Quartalszahlen des Mainzer Impfstoff-Produzenten BioNTech haben am Montag dessen Papiere an der US-Technologiebörse Nasdaq auf ein Rekordhoch bei 459,88 Dollar getrieben. Sie profitierten von einem starken Zahlenwerk, das das Unternehmen am Montagmittag vorgelegt hat. Am Ende gingen sie mit einem Plus von 15 Prozent auf 447,23 Dollar aus dem Handel. Der Börsenwert des Unternehmens überstieg damit erneut die Marke von 100 Milliarden Dollar und liegt damit umgerechnet in Euro über den meisten ...

