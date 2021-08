Die Wiener Börse dürfte am Dienstag nur wenig bewegt in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX deutete rund eine Stunde vor Handelsbeginn auf ein kleines Plus von 0,05 Prozent hin. Nach uneinheitlichen Vorgaben der Börsen in Asien und den USA wird auch das europäische Umfeld zu Handelsbeginn nur wenig verändert erwartet.Als Belastungsfaktor haben sich die in Asien wieder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...