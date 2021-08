Robinhood gelang Ende Juli der Sprung an die Börse. Es war einer der im Vorfeld am meisten diskutierten Börsengänge des Jahres. Der US-Neobroker, dessen Firmenname nicht nur rein zufällig an die Geschichten des Volkshelden Robin Hood anlehnt, macht es sich zur Aufgabe, den Finanzmarkt für "alle zu demokratisieren". Es ist daher kein Zufall, dass sich vor allem Kleinanleger mit dem Fintech identifizieren und im Zuge des derzeit laufenden Aktienbooms anschließen. CEO Vladimir Tenav nutzte daher die Gunst der Stunde und brachte das Unternehmen nun an die Börse.Robinhood ist Anbieter einer Trading-Plattform. Per App können Nutzer Aktien, Optionen und Kryptowährungen handeln - kostenlos. Den Löwenanteil des Umsatzes generiert das Start-up als Vermittler der Transaktionen an Market-Maker. Diese Hochfrequenzhändler wiederum machen ihre Gewinne über die Differenz des Kurses, den Robinhood-Nutzer zahlen und dem tatsächlichen Preis einer Aktie am Markt (Spread). Das Geschäftsmodell gerät ...

