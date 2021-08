Unterföhring (ots) - Big Brother schickt vier neue Sternchen ins Weltall: Jahrhundert-Playmate Gitta Saxx (56), Superhändler Paco Steinbeck (46), Topmodel Papis Loveday (44) und Influencerin Payton Ramolla (21) sind am Montag live bei "Promi Big Brother" eingezogen und treffen auf ihre elf neuen Mitbewohner:innen in der Raumstation und auf dem Big Planet.Die Prime-Time-Ausgabe von "Promi Big Brother" erzielt sehr gute 11,2 Prozent Marktanteil (14-49 J.). Weiter stark bleibt im Anschluss auch "Promi Big Brother - Die Late Night Show" in SAT.1: 8,8 Prozent der Zuschauer:innen zwischen 14 und 49 Jahre bleiben dran, um die Geschehnisse im Weltall weiter zu verfolgen.SAT.1 freut sich über einen sehr guten Tagesmarktanteil von 9,3 Prozent (14-49 J.) am Montag.Informationen und Fotomaterial zur Show, den Bewohner:innen, zum Weltall und zu den Moderator:innen finden Sie auf unserer "Promi Big Brother"-Presseseite unter http://presse.sat1.de/promibigbrother."Promi Big Brother" - heute, um 22:20 Uhr und "Promi Big Brother - Die Late Night Show" direkt im Anschluss live in SAT.1 und auf JoynHashtag zur Show: PromiBBBasis: Marktstandard TV; Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 10.08.2021 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Kevin Körber, Katrin DietzCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1187 od. 1154email: kevin.koerber@seven.onekatrin.dietz@seven.onePhoto Producing & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4990029