Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Sommerflaute hält an und doch kräuseln sich erste Wölkchen am Horizont, die frischen Wind verheißen, so die Analysten der Helaba.Wohl nicht mehr in dieser Woche, aber mit Blick auf die zweite Augusthälfte könnten deutsche Bundesländer den Emissionsmarkt wiederbeleben. Auch gedeckte Ware kündige sich bereits an, bevor ab September wieder in den Normalmodus übergegangen werden könne. Die Investoren sollten die Blicke nicht nur ins nahe Ausland lenken, vielleicht sei hierzulande auch der eine oder andere Frühstarter unterwegs. ...

