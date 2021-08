Auch im dritten Berufungsverfahren erlitt Bayer wegen der angeblichen Krebsrisiken des Unkrautvernichters Glyphosat eine Niederlage. Am Markt ist dies keine große Überraschung - die Bayer-Aktie fällt dennoch.Das zuständige Gericht in San Francisco bestätigte am Montag ein Urteil, wonach Bayer für Krebserkrankungen der Kläger Alberta und Alva Pilliod haften muss. Eine Geschworenenjury hatte den Konzern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...