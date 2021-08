Die Erholung der österreichischen Wirtschaft hält nach Einschätzung des Wifo weiter an. Die Dynamik hat sich zuletzt aber etwas abgeschwächt und dürfte auch bald - noch in den Sommermonaten - den Plafonds erreichen, erklärte das Wirtschaftsforschungsinstitut am Dienstag in seinem monatlichen Konjunkturbericht. Im Juli dürfte die Wirtschaftsleistung rund 6,7 Prozent über dem gleichen Vorjahresmonat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...