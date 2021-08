Das CARE-Programm wird direkt in Lightbeam integriert und bietet Zugang zu Risikobewertungs- und Testdiensten zur Erkennung eines erhöhten Risikos für genetische Erkrankungen

Lightbeam Health Solutions, der führende Anbieter von End-to-End-Lösungen und Dienstleistungen für das Gesundheitsmanagement der Bevölkerung, freut sich, seine Partnerschaft mit Ambry Genetics, einem Unternehmen von Konica Minolta Precision Medicine (KMPM), bekannt zu geben. Die Partnerschaft stellt präzise genetische Testdaten innerhalb der Lightbeam-Anwendung bereit, um Organisationen dabei zu helfen, ein erhöhtes Risiko für häufige Krebserkrankungen und chronische Erkrankungen innerhalb von Patientenpopulationen vorherzusagen.

Nach Angaben der Centers for Disease Control and Prevention wird in den USA jedes Jahr bei 1,6 Millionen Menschen Krebs diagnostiziert. Die Partnerschaft zwischen Ambry Genetics und Lightbeam soll diese Belastung mit Instrumenten zur Früherkennung und Prävention verringern, indem es Anbietern ermöglicht, Patienten, die bestimmte Risikofaktoren erfüllen, schnell zu identifizieren, zu bewerten und einzubeziehen. Mit der Zunahme der genetischen Beweise wird sich auch der Wert für die gemeinsamen Kunden von Lightbeam und Ambry Genetics ausweiten.

Das CARE (Comprehensive, Assessment, Risk and Education) Program wird in die Lightbeam-Plattform integriert und bietet Kunden einen zusätzlichen klinischen Datenstrom, um den proprietären Ability-to-Impact (ATI) Risk Score von Lightbeam zu verbessern. Informationen über genetische Risiken sind von entscheidender Bedeutung, da sie eine personalisierte Patientenversorgung unterstützen, die präventive Operationen, verstärkte Krebsvorsorge und in einigen Fällen gezielte Therapien umfasst.

"Ein Teil unserer Vision bei Lightbeam besteht darin, Organisationen dabei zu unterstützen, die Pflege von einer reaktiven zu einer proaktiven Verabreichung zu transformieren", sagte Pat Cline, CEO von Lightbeam. "Wir glauben, dass sich diese Partnerschaft mit Ambry Genetics positiv auf das Leben auswirken wird, da sie in der Lage ist, anzuzeigen, ob eine Person ein hohes Risiko für Krebs oder andere Krankheiten hat. Zusammen mit unserer branchenführenden Analyseplattform verbessern die genetischen Daten von Ambry die Möglichkeiten von Lightbeam-Kunden, die Qualität zu verbessern, Kosten zu senken und die Ergebnisse für die von ihnen betreuten Bevölkerungsgruppen positiv zu beeinflussen."

"Heute wird nur ein Bruchteil der Personen mit einer erblichen Veranlagung für Krankheiten getestet", sagte Rob Guigley, Chief Commercial Officer von Ambry Genetics. "Unsere Partnerschaft mit Lightbeam soll der Gemeinschaft einen besseren Zugang verschaffen und Patienten und Anbietern die Möglichkeit bieten, fundierte präventive Entscheidungen zu treffen, die die Gesundheitsversorgung und das Management verbessern können. Die potenziellen Auswirkungen dieser Beziehung sind für Patienten, Leistungserbringer und Kostenträger von Bedeutung."

Weitere Informationen zu dieser innovativen Partnerschaft finden Sie vom 9. bis 13. August 2021 am Lightbeam Health-Stand, Nr. 2060 auf der Sands Expo, auf der HIMSS21 in Las Vegas, Nevada.

Über AMBRY GENETICS

Ambry Genetics, als Teil von Konica Minolta Precision Medicine, zeichnet sich durch die Umsetzung wissenschaftlicher Forschung in klinisch umsetzbare Testergebnisse aus, die auf einem tiefen Verständnis des menschlichen Genoms und der Biologie hinter genetischen Krankheiten basieren. Unsere beispiellose Erfolgsbilanz von Entdeckungen über 20 Jahre und eine wachsende Datenbank, die in Zusammenarbeit mit akademischen, Unternehmens- und Pharmapartnern ständig erweitert wird, bedeutet, dass wir die ersten auf dem Markt sind, die innovative Produkte und umfassende Analysen anbieten, die es Klinikern ermöglichen, Patientengesundheitsentscheidungen vertrauensvoll zu treffen. Wir kümmern uns darum, was mit echten Menschen, ihren Familien und den Menschen, die sie lieben, passiert, und bleiben bestrebt, ihnen und ihren Ärzten tieferes Wissen und neue Erkenntnisse zu liefern, damit sie gemeinsam fundierte, potenziell lebensverändernde Entscheidungen im Gesundheitswesen treffen können.

Über Lightbeam Health Solutions

Lightbeam Health Solutions bietet ein revolutionäres Modell für das Management von Patientenpopulationen und den damit verbundenen Risiken. Die Vision von Lightbeam besteht darin, Gesundheitsdaten durch den Einsatz von Analytik ans Licht zu bringen und den Kunden im Gesundheitswesen die Erkenntnisse und Fähigkeiten zu bieten, die sie benötigen, um sicherzustellen, dass Patienten zur richtigen Zeit die richtige Versorgung erhalten. Die Plattform von Lightbeam ermöglicht ein umfassendes Gesundheitsmanagement der Bevölkerung für ACOs, Kostenträger, Leistungserbringergruppen, Gesundheitssysteme und andere Gesundheitsorganisationen, die überlegene Versorgung zu geringeren Kosten anbieten möchten. Weitere Informationen finden Sie unter www.lightbeamhealth.com und folgen Sie Lightbeam auf LinkedIn und Twitter.

