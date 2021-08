DJ Müller: Schnelltests ab Mitte Oktober nicht mehr kostenlos

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Nach den Plänen für die am Mittag tagende Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) sollen Schnelltests ab Mitte Oktober von Ungeimpften selbst bezahlt werden. Das sagte der MPK-Vorsitzende, Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller, im ZDF-Morgenmagazin. "Ich gehe davon aus, ab Mitte Oktober wird dieses kostenlose Angebot aufgehoben", sagte Müller. "Ich habe so im Kopf, dass der 10. oder 11. sehr wahrscheinlich ist". Dann habe ab jetzt jeder acht Wochen Zeit, sich impfen zu lassen. "Wer dieses Angebot leider nicht in Anspruch nimmt, der muss dann für Tests auch bezahlen", sagte er. Ausnahmen solle es für die geben, die sich nicht impfen lassen können.

Es solle nach den Plänen weiter die "3G"-Regel geben, nach der es Zugang nur für Geimpfte, Genesene oder Getestete gibt. "Aber ganz klar ist, wer nicht mit einer Impfung nachweisen kann, dass er sicher ist für andere, der muss es dann eben auch mit einem Test machen." Die Testpflicht solle ausgeweitet werden. Vor allem für Innenräume solle verbindlich festgelegt werden, "dass wir dort auch einen Testnachweis brauchen" - etwa in Hotels und Restaurants oder bei großen Veranstaltungen. "Einkaufen wird davon ausgenommen sein", betonte Müller.

Er ging davon aus, dass als Grundlage der Maßnahmen die epidemische Notlage verlängert werde. Inzwischen sei klar, "dass es wohl diese Mehrheit auch im Bundestag gibt". Müller bekräftigte, neben der Sieben-Tages-Inzidenz sollten künftig auch andere Kriterien wie die Hospitalisierung zum Tragen kommen. "Aber wie wir das gewichten in der Betrachtung des Infektionsgeschehens, dazu gibt es noch keine Empfehlung", hob er hervor.

