Insel konzentriert sich auf die Entwicklung erneuerbarer Energiequellen

Der karibische Marktführer für erneuerbare Energien, Jamaika, macht bedeutende Fortschritte bei der Diversifizierung seines Energiesektors, da die Regierung den ehrgeizigen integrierten Ressourcenplan (IRP) der Insel umsetzen will.

Die Initiative hat sich zum Ziel gesetzt, in den nächsten 20 Jahren rund 1.600 Megawatt (MW) an Erzeugungskapazität hinzuzufügen, um die Energieressourcen der Insel zu erweitern. Ziel ist es, niedrigere Energiepreise zu ermöglichen und die Anfälligkeit des Energiesektors gegenüber externen Schocks wie den Ölpreisen zu verringern. Das IRP schafft Geschäftsmöglichkeiten in Form von Ausschreibungen (RFPs), die Investoren suchen, um die Nachfrage nach mehr Energieerzeugung zu decken.

Die Ziele des IRP umfassen 1260 MW Wind- und Solarenergie, 330 MW Flüssigerdgas (LNG) und 74 MW Wasserkraft, Biomasse oder Abfallenergie bis zum Jahr 2037. JAMPRO, Jamaikas Agentur für Investitionsförderung, hat die Aufgabe, die lokalen und ausländischen Investitionen zu beschaffen, die den Erfolg des Plans und das Erreichen dieser Ziele voran treiben werden.

Die Insel ist auf einem guten Weg. Jamaika will bis 2030 33 Prozent der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien beziehen, und es gibt bereits beeindruckende Projekte für erneuerbare Energien auf der Insel, die sich als starke Grundlage für den Energieressourcenplan des Landes erweisen. Die 20-Megawatt (MW) Content Solar Ltd. Solarstrom-Stromerzeugungsanlage der WRB Energy Company in Clarendon ist ein solches Beispiel. In Westmoreland ist das größte Photovoltaik-Kraftwerk Jamaikas, der 51 MWp (Megawattpeak) Solarpark Paradise Park, einer der günstigsten Stromerzeuger der Insel.

Hinzu kommt die Wigton Windfarm in Rose Hill, Manchester, die mit einer 20,7-MW-Anlage und einer 18-MW-Erweiterungsanlage die größte Anlage ihrer Art in der Karibik ist. Jamaikas Energieversorger, der Windpark Munro des Jamaica Public Service (JPS), verfügt über eine Kapazität von 3 MW, während Blue Mountain Renewable (BMR) Jamaica Wind 34 MW erzeugt. In St. Elizabeth betreibt der Energieversorger JPS ein 7,2 MW-Wasserkraftwerk in Maggoty.

In Bezug auf diese Projekte sagte Don Gittens, JAMPROs Manager für Logistik, Energie und Infrastruktur: "Die derzeitigen Projekte für erneuerbare Energien machen etwa 14 Prozent der Energieerzeugung in Jamaika aus, aber unser Ziel sind 50 Prozent. Es besteht daher eine große Chance, denn wir haben diese Lücke zwischen 14 Prozent und 50 Prozent, die wir mit zusätzlichen Investitionen in erneuerbare Energien schließen wollen

Jamaika will für dieses Jahr 320 MW Wind- und Solarenergie, 120 MW LNG und 74 MW Wasserkraft, Biomasse oder Abfallenergie beschaffen. Gittens erklärte: "Das ist die Chance, die sich gerade für Investoren bietet, also sind dies sehr aufregende Zeiten

Hohes Interesse am Energiesektor Jamaikas

Laut JAMPRO besteht ernsthaftes Interesse am Energiesektor Jamaikas. Die Agentur unterhält mehrere lokale und internationale Investoren, die daran interessiert sind, an der Ausschreibung teilzunehmen, die mit den oben genannten Möglichkeiten zur Energieerzeugung einhergehen soll.

Dieses Interesse wurde von JAMPRO während der Pandemie aufrechterhalten, da die Organisation beschloss, ihre Marketingaktivitäten zu intensivieren. Das Unternehmen steigerte seine digitale Reichweite und sein direktes Engagement mit Branchenführern und Führungskräften auf lokaler und internationaler Ebene.

Diane Edwards, Präsidentin von JAMPRO, sagte: "Obwohl es vor allem zu Beginn der Pandemie ein Gefühl der Unsicherheit gab, wussten wir, dass wir unsere Beziehungen und die Chancen auf erneuerbare Energien in Jamaika weiter pflegen und unsere Marketingaktivitäten verstärken mussten. COVID-19 hat erneut betont, dass Sektoren wie Logistik, Energie und Landwirtschaft große Priorität haben müssen. Die jamaikanische Regierung hat diese Zeit also wirklich genutzt, um die Bereiche zu identifizieren, die bei der weiteren Entwicklung Jamaikas noch stärker fokussiert werden müssen."

Die Initiativen zur Sektorentwicklung wurden fortgesetzt, und JAMPRO hat sich mit Einrichtungen wie New Energy Events und der REA The Association for Renewable Energy Clean Technology in Großbritannien zusammengetan, um seine globale Förderung der Energiebranche fortzusetzen. Jamaika hat auch mit der Entwicklung eines elektronischen Ladenetzes für Fahrzeuge begonnen, was das Engagement des Landes für alternative Energiequellen bestätigt.

"Dies ist eine sehr aufregende Zeit im lokalen und globalen Energiesektor, da sich alles in Richtung erneuerbare Energien bewegt", schwärmte Gittens. "Wir sind zuversichtlich, dass sobald die Ausschreibungen fertig sind, viele Investitionen getätigt werden

ÜBER JAMPRO

Der Auftrag der Jamaica Promotions Corporation (JAMPRO) besteht darin, die wirtschaftliche Entwicklung durch Wachstum bei Investitionen und Exporten voranzubringen. JAMPRO ist eine Dienststelle des Ministeriums für Industrie, Investitionen und Handel.

Weitere Informationen über JAMPRO finden Sie auf https://dobusinessjamaica.com/.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210810005427/de/

Contacts:

Integrierte Marketingkommunikation

Tamica Parchment

tparchment@jamprocorp.com

Tel.: 876 978 7755