DJ Müller: Bund und Länder teilen sich 28 Milliarden Fluthilfe hälftig

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bund und Länder wollen bei der am Mittag tagenden Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) einen Wiederaufbaufonds von rund 30 Milliarden Euro beschließen. Das hat der MPK-Vorsitzende, Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD), bestätigt. "Von den 30 Milliarden werden 28 Milliarden hälftig geteilt", sagte Müller im ZDF-Morgenmagazin. "Wir werden auch über die Summe noch reden, aber das ist das, was auf dem Tisch liegt", erklärte Müller. "28 Milliarden hälftig - dann finanziert von Bund und Ländern und über die Umsatzsteuerverrechnung in den nächsten 30 Jahren wird das praktisch gespeist."

