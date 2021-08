Nanjing, China (ots/PRNewswire) - Die Tolly Group, ein weltweit anerkanntes unabhängiges Testlabor, hat kürzlich die vergleichenden Testergebnisse von Campus-Netzwerklösungen führender Anbieter veröffentlicht. Die Ergebnisse zeigen, dass die CloudCampus-Lösung von Huawei in fünf kritischen Bereichen des Campus-Netzwerks branchenführend ist: Lösungsarchitektur, automatisiertes Netzwerkmanagement, intelligenter Betrieb und Wartung (O&M) und Erfahrungssicherheit, Netzwerksicherheit und Offenheit.Die intelligente Verbindung aller Dinge und die Verlagerung von Diensten in die Cloud sind zwei Megatrends, die Campusnetzwerke im Zuge der digitalen Transformation von Unternehmen erleben. Die CIOs und Netzwerkmanager von Unternehmen haben heute damit zu kämpfen, die Benutzer- und Anwendungserfahrung angesichts der sich ständig ändernden Dienste zu gewährleisten.Vor diesem Hintergrund entwickelte Tolly 61 Testfälle, von denen 27 neu sind. Dabei folgte man dem Grundsatz, ein erfahrungsorientiertes Campusnetz aufzubauen und den gesamten Lebenszyklus des Netzes von der Planung über den Bau bis hin zur Wartung und Optimierung zu berücksichtigen. In derselben Testumgebung haben die Ingenieure von Tolly die CloudCampus-Lösung von Huawei und eine vergleichbare Lösung eines anderen branchenführenden Anbieters streng und umfassend getestet.Die Testergebnisse belegen, dass die Cloud-Campus-Lösung von Huawei durch eine einfachere Architektur, einen höheren Automatisierungsgrad, intelligentere Betriebs- und Wartungsfunktionen, eine stärkere Konvergenz von Netzwerk und Sicherheit sowie eine bessere Offenheit für eine einfache Interoperabilität mit Angeboten von Drittanbietern besser abschneidet als das Gegenstück. Mit Vorteilen bei diesen fünf kritischen Funktionen kann die CloudCampus-Lösung von Huawei Unternehmen dabei helfen, die IT-Betriebszeit und -investitionen zu reduzieren. Es kann Unternehmen auch dabei helfen, benutzerorientierte Netze aufzubauen, um Beschwerden der Benutzer zu reduzieren, die Stabilität und Zuverlässigkeit des Netzes zu verbessern, die Betriebs- und Wartungskosten zu senken und die betriebliche Effizienz zu steigern.Kevin Tolly, Gründer und CEO der Tolly Group, sagte: "Nach unseren umfassenden Tests sind wir von den überzeugenden Funktionen der CloudCampus-Lösung von Huawei beeindruckt, wie z. B. der Architektur für die Verwaltung aus einer Hand, der automatisierten Verwaltung über den gesamten Lebenszyklus und der intelligenten O&M. Wir glauben, dass die Lösung von Huawei Unternehmen in die Lage versetzen wird, neue Chancen zu nutzen, die sich aus der digitalen Transformation im Cloud-Zeitalter ergeben.""Wir sind begeistert, dass Tolly die CloudCampus-Lösung von Huawei einem unabhängigen und strengen Test unterzogen hat. Der Tolly-Testbericht ist eine große Hilfe für Kunden aller Arten und Größen, um die CloudCampus-Lösung von Huawei besser zu verstehen", sagte Li Xing, Präsident des Campus Network Domain, Huawei's Data Communication Product Line. "Mit Blick auf die Zukunft werden wir weiterhin unserer Philosophie 'vollständig drahtlose Vernetzung, ein globales Netzwerk, Cloud-Management und intelligentes O&M' folgen und Kunden und Partnern die fortschrittlichsten Produkte und Lösungen für Campus-Netzwerke anbieten."Für weitere Informationen laden Sie bitte den vollständigen Tolly-Bericht herunter unter https://e.huawei.com/en/material/networking/campus-network/eca05e2f7a754b75b568fedbe5b64143.Wenn Sie mehr über die CloudCampus-Lösung von Huawei erfahren möchten, besuchen Sie uns: https://e.huawei.com/en/solutions/business-needs/enterprise-network/campus-network.Pressekontakt:Maoyuan Jiangjiangmaoyuan1@huawei.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/100745/4990126