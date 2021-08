Berlin (ots) - In der Mediennutzung von Kindern liegen die klassischen Medien TV und Print ganz vorn. So können Kinderzeitschriften eine breite Leserschaft aufweisen. 4,8 Millionen der Vier- bis 13-Jährigen lesen mindestens eine der 27 ausgewiesenen Zeitschriften. Darüber hinaus erreichen im aktuellen KINDER MEDIEN MONITOR diese mindestens auch 5,8 Millionen Elternteile.Die Egmont Ehapa Media GmbH geht hierbei mit den stärksten Reichweiten aus dem KINDER MEDIEN MONITOR hervor, denn 3,09 Millionen Kinder (Leser pro Ausgabe, LpA) zwischen vier und 13 Jahren lesen regelmäßig Zeitschriften von Egmont Ehapa Media. Dies entspricht 41,4 Prozent der Kinder in diesem Alter in Deutschland.Die beliebtesten und reichweitenstärksten Kindermagazine aus dem Hause Egmont Ehapa Media sind Walt Disney Lustiges Taschenbuch (556.000 LpA), Donald Duck Sonderheft (459.000 LpA), Wendy (456.000 LpA), Popcorn und Mädchen (jeweils 407.000 LpA), das Micky Maus-Magazin (403.000 LpA) sowie Barbie (335.000 LpA). Diese sieben Kinder-Kaufzeitschriften, darunter drei Magazinklassiker aus Disneys Entenhausen-Kosmos, belegen laut KINDER MEDIEN MONITOR sieben Plätze in den Top Ten der sechs- bis 13-jährigen Mädchen und Jungen.Jörg Risken, Publishing Director Magazines, sagt über das hervorragende Abschneiden der Magazine aus dem Hause Egmont Ehapa Media: "Wir freuen uns über die erneut starken Platzierungen von Egmont Ehapa Media im KINDER MEDIEN MONITOR. Die hohen Reichweiten unserer Magazine belegen, dass starkes Storytelling und kreative Inhalte nach wie vor höchst relevant für Kinder sind."Der KINDER MEDIEN MONITOR 2021 repräsentiert 7,47 Millionen Kinder in Deutschland im Alter von vier bis 13 Jahren und liefert für 27 Printmagazine repräsentative Reichweiten bei Kindern und den mitlesenden Eltern. Die Untersuchung ist die einzig zählbare Studie ihrer Art in Deutschland.Mit der repräsentativen Markt-Media-Studie stellen die fünf Herausgeber Egmont Ehapa Media, Gruner + Jahr, Panini Verlag, EDEKA Media und SUPER RTL umfassendes Datenmaterial über die Mediennutzung von Kindern bereit - über alle Kanäle hinweg.Fotonachweis Logo: Moritz Frehse (Marketing, DER SPIEGEL)Pressekontakt:Jörg Risken PublishingPublishing Director Magazines und Corporate CommunicationEgmont Ehapa Media GmbHFon +49 (0)30/ 24 00 80E-Mail pr@egmont.deOriginal-Content von: Egmont Ehapa Media GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8146/4990093