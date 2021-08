Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Weiterhin schwankt der ITRAXX Senior Financial moderat und kann sich unterhalb der 54er Marke halten, so die Analysten der Helaba.Wie zuletzt fehle es an neuen Impulsen und insgesamt könne die Gemengelage als unverändert beschrieben werden. Die Flaute am Primärmarkt halte an. Die Chance, dass in naher Zukunft ein Emittent den Schritt an den Markt unternehmen werde, sei zuletzt aber etwas größer geworden. Der Höhepunkt der Berichtssaison sei bereits überschritten, wenngleich im Wochenverlauf weitere Zahlen veröffentlicht würden. Unter anderem werde dies bei ABN Amro und der Jyske Bank der Fall sein. ...

