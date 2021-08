In der Folge ging es wieder abwärts. Der DAX ging bei 15.761 Punkten aus dem Handel und notiert am heutigen Montagmorgen im Bereich von 15.770 Punkten etwas höher. Jedoch hat der DAX im Tageschart erneut einen Pullback an die untere Begrenzung des steigenden Trendkanals durchgeführt und ist hier wieder nach unten abgeprallt. Bleibt die Abwärtsdynamik bestehen, könnte der DAX erneut Kurs auf den 50er-EMA ...

Den vollständigen Artikel lesen ...