Stuttgart (ots) - Immer mehr Verbrauchern liegen die Themen Nachhaltigkeit und ein bewusster Umgang mit Ressourcen am Herzen. Der Wunsch, das eigene Verhalten entsprechend anzupassen und dabei gleichzeitig Energie- und Kosten zu sparen, ist da - an der Umsetzung scheitert es im Alltag jedoch häufig. Zum Beispiel beim Duschen mit Warmwasser. Hier sorgt HANSAACTIVEJET DIGITAL ab sofort für Abhilfe: Die neue smarte Handbrause ist nicht nur stylisch, sie überzeugt auch mit cleveren Funktionen, preisgekröntem Design und motivierendem Echtzeit-Feedback, das eine nachweisliche Wasser- und Energieersparnis möglich macht.Warmes Wasser ist einer der größten Energieverbraucher und CO2-Verursacher im privaten Haushalt. Dabei werden insgesamt mehr als zwei Drittel davon beim täglichen Duschen genutzt. So entspricht der Energieverbrauch für eine Minute Duschen dem Verbrauch für einen ganzen Tag Beleuchtung in einem 3-Personen Haushalt. Damit Nutzer den Wasser- und Energieverbrauch des täglichen Duschrituals gezielt kontrollieren und senken können, ist eine innovative Lösung gefragt, die das tatsächliche Ausmaß des individuellen Duschverhaltens sichtbar macht.Innovative Lösung: Handbrause mit Echtzeit-FeedbackAuf das wachsende Bedürfnis nach wasser- und energiesparenden Produkten reagiert HANSA mit einer smarten, digitalen Handbrause. Die neue HANSAACTIVEJET DIGITAL ermöglicht einen nachhaltigen Verbrauch und unterstützt den Nutzer dabei, sein Verhalten auf einfache, effektive Art und Weise zu optimieren. Ähnlich wie bei Sportuhren und Schrittzählern, setzt die Handbrause auf numerisches Echtzeit-Feedback: So messen Sensoren den Wasserfluss und die Temperatur am Duschkopf und geben diese Information an den Verbraucher wieder. Wasser- und Energieverbrauch können während und nach dem Duschen auf der Rückseite der Handbrause auf einem integrierten LCD-Display abgelesen werden. Zusätzlich zur Anzeige des Verbrauchs helfen Icons in Blätterform die Nachhaltigkeit des Duschgangs zu beurteilen. Analog zum Wasser- und Energieverbrauch verringert sich die Anzahl der Blätter von fünf bis null. Für eine zusätzliche Visualisierung sorgt eine farbige LED-Anzeige auf der Vorderseite der Brause. Je nach Verbrauch und Wassertemperatur wechselt die Farbe während des Duschens von Grün über Orange bis hin zu Rot. Der Nutzer erhält somit in Echtzeit eine Rückmeldung, kann sein Handeln entsprechend einordnen und an persönliche Ziele anpassen. Der Schlüssel für einen bewussteren Umgang mit den Ressourcen liegt dabei nicht in Einschränkungen - wie etwa nur noch kalt zu duschen - sondern in motivierendem Feedback und Erfolgserlebnissen. Die Handbrause zeigt auf, dass schon eine kaum spürbare Reduzierung der Duschtemperatur deutlich Energie einspart. Dem Nutzer wird so bei jedem Duschbad das Potenzial geboten, den eigenen ökologischen Fußabdruck zu verbessern. Eine Win-Win-Situation für Mensch und Natur. Denn mit sinkendem Verbrauch reduzieren sich nicht nur die Kosten für Wasser und Energie, auch die Umwelt profitiert von dem bis zu 24 Prozent geringeren CO2-Ausstoß.*Intelligente Technik und modernes DesignDie smarte Technik im Inneren der Handbrause stammt aus dem Hause Amphiro. Das Schweizer Technologieunternehmen gehört seit 2018 zur Oras Group und steht für hohe Kompetenz in den Bereichen Energieeffizienz, innovative Produktentwicklungen und Internet der Dinge (IoT). Aspekte, die sich auch in den Funktionsweisen der neuen HANSAACTIVEJET DIGITAL widerspiegeln. So gewinnen alle Komponenten der digitalen Handbrause ihre Energie über eine kleine Turbine - eine Art "Mini-Generator" - direkt aus dem Wasserfluss. Durch die Selbstversorgung werden Batterien oder ein Netzanschluss daher nicht benötigt. Insgesamt kann die Brause Daten von über 100 Duschvorgängen abspeichern. Besonders smart: Um langfristige Entwicklungen nachzuverfolgen, lässt sich die Bluetooth-fähige HANSAACTIVEJET DIGITAL zudem mit einer praktischen App verbinden.Der Wunsch nach ansprechendem Design - neben intelligenter Technik im Inneren - wird gleichermaßen erfüllt, so zeichnet sich die digitale Handbrause durch ein ebenso stylisches wie zeitlos modernes Erscheinungsbild aus. Verantwortlich für die stilvolle, in sich geschlossene Optik ist die renommierte Designschmiede NOA. Den Designern ist es hier erneut gelungen, elegantes Design, harmonisch fließende Übergänge und zukunftsweisende Funktionalität ideal miteinander zu vereinen. Kombinierbar mit jedem vorhandenen Duschsystem integriert sich die neue HANSAACTIVEJET DIGITAL perfekt in alle Badstile und ermöglicht auf innovative, smarte und unterhaltsame Weise einen nachhaltigen Wasser- und Energieverbrauch im Alltag.Preisgekröntes DesignDie HANSAACTIVEJET DIGITAL gehört 2021 gleich sieben Mal zu den Preisträgern renommierter Design-Awards. So ging die digitale Handbrause als Sieger des German Innovation Awards, des iF DESIGN AWARDS, des Red Dot Awards, der ICONIC AWARDS sowie des German Design Awards in den Kategorien "Bad und Wellness" und "Eco Design" hervor. Und mit dem begehrten Good Design Award des Chicago Athenaeum Museums in der Sonderkategorie "Green Design" für Nachhaltigkeit konnte der stylishe Duschkopf in diesem Jahr auch einen internationalen Wettbewerb für sich entscheiden.* Quelle: Amphiro Studien, die mit dem Produktkonzept der vorherigen Generation durchgeführt wurden.Die Bluetooth-Wortmarke ist Eigentum von Bluetooth SIG, Inc., und ihre Verwendung ist für Hansa Armaturen GmbH lizenziert.Noch mehr Infos zur HANSAACTIVEJET DIGITAL finden Sie unter www.hansa.comPressekontakt:HANSA Armaturen GmbHUrsula LavricTel: +49 711 1614-888ursula.lavric@hansa.comOriginal-Content von: HANSA Armaturen GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100086622/100875561