FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Hellofresh nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Die endgültigen Zahlen des Kochboxenversenders hätten die starken Eckdaten bestätigt, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Vor allem in den USA sei das Wachstum hoch./mf/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2021 / 06:22 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXDE000A161408