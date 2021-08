CEO-Interview: XB Systems AG: Führender Anbieter von eSports-Wetten geht an die NASDAQ

Der eSport-Wetten-Spezialist XB Systems hat mit BOUSTEAD Securities einen starken Partner an der Seite, um die NASDAQ zu erobern. Exklusiv-Interview mit CEO Daniel Miller Jochem (Foto):

wallstreet:online: Herr Miller Jochem, was spricht für die XB Systems AG-Aktie?



Miller Jochem: Die XB Systems AG ist in erster Linie ein führender eSports-Wettanbieter, die unter dem Markennamen BUFF.bet firmiert. Die Marke steht für hohe Qualität, modernste Technologie und eine große Vielfalt an Spiel- und Unterhaltungsmöglichkeiten. Darüber hinaus hat das Unternehmen durch seine jahrelange Erfahrung auf dem Markt ein hohes Ansehen auf dem weltweiten Online-Gaming-Markt erlangt, was zu unseren stetig wachsenden Userzahlen führt.

Aus der Perspektive der Produktentwicklung bieten wir unseren Spielern eine breite Palette von Spielmöglichkeiten an, wobei wir einen besonderen Schwerpunkt auf eSports legen, als eine der Spielarten mit dem derzeit größten Potenzial auf dem Markt.

Boustead Securities

Was die Geschäftsentwicklung betrifft, so sind wir ständig in Bewegung. Die XB Systems AG (Ticker XBS) hat kürzlich einen Investitionsvertrag mit der US-amerikanischen Bankengruppe Boustead Securities unterzeichnet, um zusätzliches Betriebskapital zu beschaffen und bis zum ersten Quartal 2022 an der NASDAQ zu notieren.

Die XB Systems AG hat sich für ein Listing an der amerikanischen NASDAQ entschieden, die sich insbesondere für Unternehmen aus dem eSports- und Online-Gaming-Sektor als guter Partner erwiesen hat. Mit Boustead Securities als starkem Partner ist XBS zuversichtlich, an der NASDAQ ein Vielfaches der aktuellen Marktkapitalisierung und eine hohe Liquidität der Aktien zu erreichen.

Die Transaktion wird ein Delisting am Wiener MTF am 17. September und eine Restrukturierung in den USA vor einem NASDAQ IPO beinhalten. Der für April 2021 angekündigte Zusammenschluss mit UltraPlay/ Galaxy Group wird daher im Rahmen der neuen Struktur in den USA vollzogen, um die Bewertung für alle Aktionäre in Zukunft zu maximieren.



wallstreet:online: Wie verdient Ihr Unternehmen, die XB Systems AG, Geld mit eSports-Wetten?



Miller Jochem: Bei uns als einem der führenden eSports-Wettanbieter auf dem Markt wächst die Zahl der neuen Spiele, Events und Märkte, auf die Spieler sowohl vor dem Spiel als auch live wetten können, stetig an. Unser Portfolio an eSports-Märkten zieht immer mehr neue Spieler an, die zu BUFF.bet kommen, um ihre Lieblingsspiele oder -Teams zu genießen, indem sie auf sie wetten. Wir bieten mehr als 34 eSports Arten an, mehr als 6000 Pre-Match- und mehr als 5500 Live-Events, auf die User in jedem Monat wetten können.



wallstreet:online: Was sind Ihre Alleinstellungsmerkmale auf diesem heiß umkämpften eSports-Wetten-Markt?



Miller Jochem: Beginnen wir mit dem eSports-Produkt, das wir den Usern anbieten. BUFF.bet verwendet das mehrfach preisgekrönte eSports-Wettprodukt von UltraPlay, das bei den Spielern auf verschiedenen Märkten weltweit bekannt und beliebt ist. Dieses bietet unseren Usern die umfangreichste Abdeckung von eSports-Events und die Software wird so präsentiert, wie eSports-Fans und Spieler es am liebsten wollen. Es fühlt sich sehr authentisch an. Das schätzen unsere User.

Wir verstehen eSports und unser Angebot wird mit der Denkweise eines Gamers erstellt und spricht diese deshalb so sehr an. Nicht zuletzt haben wir in unserem Team echte Profis, talentierte Leute, die sich mit eSports und dem Wettmarkt wirklich auskennen.



wallstreet:online: Im Spiegel stand Anfang des Jahres, dass laut Experten die Umsätze bei eSports-Wetten in 2020 weltweit 11,5 Milliarden Euro betrugen hätten. Sie hätten sich im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt. Womit rechnen Sie in 2021 und 2022?



Miller Jochem: Während eSports früher vielleicht nur ein unterhaltsamer Zeitvertreib war, hat er sich in den letzten Jahren zu einer eigenständigen Industrie entwickelt. Während traditionelle Sportarten aufgrund der Pandemie abgeschaltet wurden, ist eSports gewachsen und expandiert weiter wie nie zuvor, da die Menschen zu Hause League of Legends, CS: GO, Valorant und viele andere Spiele verfolgen und auf das Ergebnis wetten.



Wir gehen davon aus, dass eSports auch in den nächsten Jahren sein exponentielles Wachstum fortsetzen wird. Mit jedem Jahr, das vergeht, dringt eine neue Generation von Wettenden in das Feld ein und dominiert es. Sie konsolidieren auch ihre Positionen in Bezug auf die Einnahmen und Ausgaben für solche Produkte. Außerdem ist eSports selbst global gut positioniert und zieht Kapital aus vielen verschiedenen Branchen an.



wallstreet:online: Wie wird sich Ihr Unternehmen - Ihrem Ausblick nach - auf der Gewinn-Seite entwickeln, wenn alles so läuft, wie Sie planen?



Miller Jochem: Der unterzeichnete Vertrag mit Boustead Securities zur Notierung der XB Systems AG an der NASDAQ ist etwas, in das wir große Anstrengungen und Pläne für weiteres Wachstum gesteckt haben. Boustead Securities ist eine erfahrene Bankengruppe für die Notierung von eSport-Unternehmen an der NASDAQ, wie z. B. Esports Technologies Inc. (EBET), ein Anbieter von fortschrittlichen eSports-Wettprodukten. Esports Technologies Inc. nutzt ebenfalls die Plattform von UltraPlay und hat eine Marktkapitalisierung von über 200 Millionen USD. Darüber hinaus hat Boustead Securities letztes Jahr auf der IMPACT20 der Internet Marketing Association die Auszeichnung 'Investment Bank of the Year' erhalten.



Zusätzlich zu unseren Plänen mit Boustead Securities und der Notierung an der NASDAQ wird die Fusion zwischen der XB Systems AG und der Galaxy Group Ltd. abgeschlossen, die unter dem Markennamen UltraPlay firmiert. UltraPlay ist ein preisgekrönter eSports-B2B-Software-Anbieter, der in den letzten Jahren ein konstant starkes Umsatz- und Ertragswachstum verzeichnet hat. Durch die Kombination des B2C eSport-Wettgeschäfts von XB Systems mit dem preisgekrönten B2B-Angebot von UltraPlay entsteht ein marktführendes, vertikal integriertes eSport-Unternehmen.



wallstreet:online: Welche regulatorischen Fesseln der eSports-Wetten-Welt würden Sie gerne abschaffen?



Miller Jochem: Das gründliche Verständnis von eSports sollte bei den Regulierungsbehörden weltweit weiter verbreitet werden. Dies wird zu einer angemessenen Regulierung führen, wie bei allen anderen Wettarten auf dem Markt. Es handelt sich um eine weitere Sportart, die von Spielern und Teams auf sehr professionellem Niveau gespielt wird. Esports-Turniere entwickeln sich in Windeseile und ziehen weltweit Millionen von Fans an, und wir als Wettanbieter müssen in der Lage sein, ihnen die nächste Stufe der Unterhaltung unter Einhaltung aller eSports-Integritätsrichtlinien zu bieten.

wallstreet:online: Herr Miller Jochem, vielen Dank für das Interview!

Die Fragen stellte Christoph Morisse, wallstreet:online Zentralredaktion



Über die XB Systems AG:



Die XB Systems AG ist ein Design-, Engineering- und Medienunternehmen, das sich auf Softwareentwicklung und eSports spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde 2016 gegründet, um Anwendern modernste eSports B2C-Lösungen anzubieten, die auf Analysen, Daten und Fakten basieren. Mit einem leidenschaftlichen Team von operativen Spezialisten hat sich die XB Systems AG dem Ziel verschrieben, sowohl für ihre Kunden als auch für ihre Nutzer Spitzenleistungen zu erzielen. Erfahren Sie hier mehr über das Unternehmen: www.xb.systems

