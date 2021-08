Im Februar hatte Barrick Gold angekündigt, den Aktionären eine Kapitalrückzahlung in Höhe von etwa 0,42 $ pro Aktie vorzuschlagen. Die Gesamtausschüttung von ca. 750 Mio. $ sollte in drei gleichen Tranchen im Mai, August und November 2021 an die eingetragenen Aktionäre erfolgen. Bei der Jahres- und Sonderversammlung im Mai erteilten die Aktionäre dazu ihre Zustimmung und im Juni erfolgte die Ausschüttung der ersten Tranche in Höhe von 250 Mio. $.



Gestern gab das unternehmen bekannt, dass die zweite Tranche ebenfalls in Höhe von 250 Mio. $ (ca. 0,14 $ pro Aktie) am 15. September 2021 an die bei Geschäftsschluss am 31. August 2021 eingetragenen Aktionäre ausgezahlt werden wird.



Dies wird die vom Vorstand für das zweite Quartal beschlossene Dividende von 0,09 $ pro Aktie ergänzen, die ebenfalls am 15. September 2021 an die bei Geschäftsschluss am 31. August 2021 eingetragenen Aktionäre ausgeschüttet wird.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de

