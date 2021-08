Schlüchtern (ots) - Living Haus, die junge Ausbauhausmarke (www.livinghaus.de), macht Baufamilien ein Angebot, das sie angesichts immer heißerer Sommer und steigender Energiepreise kaum ablehnen können: Genieß drinnen ohne schlechtes Gewissen deine Wohlfühl-Temperaturen zum Nulltarif. Möglich wird das durch die intelligente Kombination moderner Haustechnik im bestens isolierten Fertighaus. Denn nach dem I-KON Prinzip ausgestattete Living Häuser produzieren ihren Strom per Photovoltaik selbst und die eingebaute Wärmepumpenheizung kühlt damit die Luft im Haus um einige Grad gegenüber der Außentemperatur herunter. So viel, dass es angenehm ist, nicht so viel, dass einen der Schlag trifft. Und das Ganze mit gutem Gewissen. Gegenüber der Umwelt und gegenüber dem eigenen Geldbeutel.I-KON: perfekt aufeinander abgestimmte Komponenten im Paket"Wir haben alle I-KON Häuser so geplant, dass unsere Baufamilien darin dauerhaft niedrige Energiekosten bei maximalem Komfort haben", erklärt Peter Hofmann, Geschäftsführer von Living Haus. "Die Anlagen sind perfekt auf das jeweilige Haus abgestimmt. Den größten Teil ihrer Energie produzieren sie mit ihrer Photovoltaik selbst. Überschüssiger Strom wird in der Batterie gespeichert, bis er gebraucht wird. Etwa von der effizienten Wärmepumpenheizung, die damit im Winter heizt oder eben im Sommer den Innenraum etwas abkühlt." Baufamilien müssen dank ihres Solarkraftwerks auf dem Dach nur noch einen geringen Teil ihres Energiebedarfs dazukaufen und können so entspannt zuschauen, wie die Energiepreise immer weiter steigen. Die Anlage rechnet sich so schnell.Besonders vorteilhaft: mit maximaler FörderungDas gilt insbesondere, wenn das Haus als Ganzes die Kriterien für staatliche Förderung erfüllt. Für ein Living Haus im Standard I-KON 40+, das also die Bedingungen für eine Förderung nach dem KfW-Standard Effizienzhaus 40+ erfüllt, können Baufamilien über die neue Bundesförderung für effiziente Gebäude bis zu 37.500 Euro (Tilgungs-)Zuschuss und bis zu 150.000 Euro zinsgünstigen Kredit für ihr Haus erhalten. Bei einer Finanzierung über den Living Haus Finanzierungsberater erhalten sie außerdem das supergünstige Living Haus Sonderdarlehen. So lohnt sich der Hausbau mit I-KON für Baufamilien erst recht.Weiterführende Links:https://www.livinghaus.dehttps://www.livinghaus.de/go/i-konÜber Living HausViva la Zuhause! Weil Zuhause mehr ist als vier Wände und ein Dach, bietet der hessische Ausbauhausspezialist Living Haus seinen Baufamilien mehr. Mit einem in der Branche beispiellosen Servicepaket von einer einzigartigen App, mit der die Baufamilien ihr Bauprojekt digital steuern können, bis hin zur praktischen Unterstützung beim Ausbau gibt Living Haus seinen Baufamilien die Sicherheit, dass ihr Hausbau zweifelsfrei gelingt. Dafür hat Living Haus ein Netz aus Experten aufgespannt - angefangen von der Hausberatung über die Finanzierungsberatung, Hilfe bei der Grundstückssuche bis hin zu einzigartigen Angeboten wie dem Zuhause-Paket, in dem alles für den Ausbau drin ist, und dem Profi-Ausbau-Coaching im eigenen Haus durch die DIY Academy. Mit der großen Auswahl aus Hunderten von vorgedachten und vielfältig anpassbaren Hausvarianten und Grundrissen verwirklichen Baufamilien mit Living Haus ihre Vorstellungen von ihrem neuen Zuhause. Dabei bauen sie auf Qualität made in Germany, denn alle Living Häuser werden ausschließlich im Hausbauwerk in Hessen gefertigt. Living Haus, mit Sitz in Schlüchtern, ist mit rund 20 Musterhäusern und Vertriebsbüros in ganz Deutschland vertreten.Mehr Informationen: livinghaus.dePressekontakt:Living Fertighaus GmbH, Sven Keller, Tel. +49666198-236,E-Mail: presse@livinghaus.deOriginal-Content von: Living Haus, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/117904/4990393