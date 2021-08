Hannover (www.anleihencheck.de) - Schwache Konjunkturdaten sorgten für eine Kurserholung bei den deutschen Staatsanleihen, so die Analysten der Nord LB.So sei im August der von Sentix erhobene Konjunkturindikator stärker als erwartet gefallen. "Die globale Konjunktur läuft auf Hochtouren, doch die Dynamik wird schwächer", habe es geheißen. Nach Einschätzung der Experten sei dafür vor allem die konjunkturelle Abkühlung in Asien verantwortlich. Die deutlichen Kursgewinne hätten die Anleihen allerdings nicht über den Tag halten können, sie seien am Nachmittag auf ein kleines Plus abgeschmolzen. ...

