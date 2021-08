Hannover (www.anleihencheck.de) - Anlässlich der Notenbanksitzung in der vergangenen Woche hat die Bank of England einstimmig beschlossen, den maßgeblichen Leitzins Britanniens bei 0,10% zu belassen, so die Analysten der Nord LB.Diese Nachricht stelle keine Überraschung für das FX-Segment dar. Auch Anpassungen an den QE-Programmen seien nicht vorgenommen worden. Bei dieser Entscheidung habe es jedoch eine Gegenstimme gegeben. Michael Saunders habe eine abweichende Meinung zu Protokoll gegeben. Dieser habe sich bereits öffentlich für eine möglichst zügige Beendigung der Wertpapierkäufe ausgesprochen und daher nun konsequenterweise gegen den Erwerb weiterer britischer Staatsanleihen gestimmt. Nach Auffassung der Analysten sei hervorzuheben, dass die Idee des Verzichts auf die Ausschöpfung des vorgegebenen Gesamtvolumens für Wertpapierkäufe der Notenbank im Monetary Policy Committee am aktuellen Rand nicht mehrheitsfähig gewesen sei. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...