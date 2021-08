Mercedes-Benz nimmt ab sofort verbindliche Bestellungen für den EQS an. Die Variante EQS 450+ mit 245 kW kostet mindestens 106.374,10 Euro, das Allrad-Modell EQS 580 4MATIC steht mit 135.529,10 Euro in der Preisliste. In Deutschland sollen die Auslieferungen ab Ende September erfolgen, wie Mercedes mitteilt. In den USA sollen die ersten EQS im Laufe des vierten Quartals an Kunden übergeben werden. ...

