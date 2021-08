(shareribs.com) London 10.08.2021 - Die jüngsten US-Arbeitsmarktdaten haben den Goldpreis deutlich unter Druck gesetzt. Am Dienstag kommt es nun zu einer Gegenbewegung. Der Dollar Index bleibt unter der Marke von 93 USD.Die Entwicklung des US-Arbeitsmarktes verlief in den USA im vergangenen Monat deutlich stärker als es zunächst erwartet wurde. Fast eine Million Stellen wurden geschaffen, was Spekulationen ...

