Ein US-Gericht hat das Urteil gegen den Bayer-Konzern in einem weiteren Verfahren um die Krebsrisiken des Unkrautvernichters Glyphosat bestätigt, Bayer muss 86,7 Mio. US-Dollar zahlen. In einem anderen Prozess will der Konzern bis zum Supreme Court ziehen. Mit der Übernahme von Monsanto für 63 Mrd. US-Dollar hat Bayer im Jahr 2018 auch dessen Rechtsnachfolge übernommen. In zahlreichen Prozessen mache ...

