Urlauber und Berufspendler müssen ab der Nacht zum Mittwoch wegen Streiks bei der Deutschen Bahn mit Verspätungen und Zugausfällen rechnen. Die Mitglieder der Lokführergewerkschaft GDL sprachen sich in einer Urabstimmung mit 95 Prozent für einen Arbeitskampf aus, wie GDL-Chef Claus Weselsky am Dienstag in Frankfurt mitteilte.

