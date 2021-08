Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt bewegt sich am Dienstag weiter in luftigen Höhen. Gleich den zweiten Tag in Folge erklimmt der Leitindex SMI damit neue Rekordstände. Getragen werde er von einer insgesamt guten Stimmung - trotz zahlreicher Unsicherheitsfaktoren. Einen grösseren Rücksetzer erwarte er denn auch nicht, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...