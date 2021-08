Der Wasserstoff-Sektor präsentiert sich freundlich in der neuen Woche. Die Aktie vom Brennstoffzellenhersteller Plug Power zeigte sich besonders bullish und legte am gestrigen Montag zeitweise zweistellig zu. Der zweite Quartalsbericht, der Ende letzter Woche veröffentlicht wurde, kam gut bei den Anlegern an. Damit hellt sich die Lage auf und es ergeben sich neue Chancen. Diese Marken stehen im Fokus.Die letzten drei Wochen bewegte sich der Kursverlauf bei der Aktie von Plug Power noch relativ träge. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...