Die Bawag Group AG gab Ende Juli bekannt, den führenden Onlinebroker Hello Bank von der französischen BNP Paribas zu kaufen (ich habe dir berichtet). Das Closing steht noch aus - es soll Ende des Jahres 2021 oder Anfang 2022 erfolgen. Klar ist schon jetzt, dass die Hello Bank unter der Bawag-Marke Easybank fortgeführt wird. Was das für Hello Bank-Kunden auf längere Sicht konkret bedeutet, konnte mir ...

