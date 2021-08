FedEx hat 120 Elektro-Lkw bei Xos bestellt. Diese sollen in Kalifornien, New York, New Jersey, Massachusetts und Texas zum Einsatz kommen und im vierten Quartal 2021 sowie 2022 ausgeliefert werden. Xos, bis 2019 als Thor Trucks aktiv, ist ein kalifornischer Hersteller von E-Nutzfahrzeugen, der Ende 2017 den Prototyp eines Elektro-Trucks vorgestellt hatte und im August 2018 von UPS mit der Entwicklung ...

