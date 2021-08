Langen (ots) - DATALOGIC gilt als weltweiter Marktführer im Bereich Fabrikautomatisierung und automatische Datenerfassung. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung von Barcode-Lesegeräten, Mess- und Erfassungssensoren und von Mobilcomputern spezialisiert. DATALOGIC-Lösungen werden im Einzelhandel genauso wie im Gesundheitswesen eingesetzt und führen zu höherer Prozessqualität und Effizienz.Gerade wenn Sie nach "Sicherheitslichtvorhängen zur Absicherung von Handarbeitsplätzen" suchen, haben Sie mit DATALOGIC den goldrichtigen Experten gefunden.Auch im Warn- und Sicherheitsbereich bietet DATALOGIC (https://www.datalogic.com/) hochwertige Produkte an. Lichtvorhänge erlauben die effiziente Absicherung von Hand-Arbeitsplätzen. Ein Lichtvorhang ist ein System aus mehreren Lichtstrahlen mit einer niedrigen Auflösung, die, anders als Lichtschranken oder Lichtgitter, bei einer Verletzung des Schutzraums auch kleine Objekte bzw. Körperteile wie Finger detektieren können. Die biometrischen Daten für den Fingerschutz sind nach DIN EN ISO 13855 geregelt. Lichtvorhänge können mit unterschiedlichen Funktionen und Steuerungsmöglichkeiten ausgestattet werden, so dass einzelne Gefahrenstellen genauso effizient abgesichert werden können wie ausgedehnte Gefahrenbereiche. So passen die Sicherheits-Lichtvorhänge genau zur jeweiligen Anwendung. DATALOGIC Sicherheits-Lichtvorhänge sind staubdicht und auch gegen kurzzeitiges Untertauchen geschützt. Kombiniert mit weiteren Schutz- und Steuerungselementen lässt sich jeder Lichtvorhang zu einem vollständigen Sicherungssystem komplettieren.Nicht standardmäßig eingebaute Funktionen sind Blanking und Multing. Sie kommen zum Einsatz, wenn der Maschine Material zugeführt werden soll. Blanking bedeutet, ausgewählte Schutzfeld-Bereiche werden ausgeblendet. Bei Multing handelt es sich dagegen um eine zielgenaue Überbrückung des Schutzbereiches. Die Erkennung einer berührungslosen Schutzeinrichtung ist umso präziser, je mehr benachbarte Lichtstrahlen aneinander liegen. Bei einem Lichtvorhang ist dieser Abstand besonders gering.DATALOGIC ist der Spezialist für Sicherheitslichtvorhänge zur Absicherung von Handarbeitsplätzen (https://www.datalogic.com/)In Produktionsanlagen gelten strenge Sicherheitsanforderungen. Konstrukteure sind hier vorrangig mit den Anforderungen nach leichter Bedienbarkeit und Produktivität konfrontiert. Diese stehen nicht selten im Konflikt mit den vorgeschriebenen Maßnahmen zum Personenschutz. Die daraus resultierenden Lösungen sind oft wenig ergonomisch. Lichtvorhänge müssen mit relativ großem Abstand zum Arbeitsplatz installiert werden, woraus sich Probleme ergeben können. Eine hervorragende Alternative sind Sicherheits-Hubsäulen, denn sie trennen nicht und schützen auch vor Unterbrechung im Ablauf. Ihr Funktionsprinzip: Das Schutzfeld wird elektrisch oder pneumatisch angetrieben. Greift der Arbeiter (bzw. der Roboter) während der Schließbewegung in die Schutzeinrichtung, wird die Kontaktleiste durch mechanischen Einfluss verdreht und das Führungssystem der Schutzeinrichtungen sofort blockiert.Ob Laserkennung oder Kassenscanner, stationäre Industriescanner oder industrielle Bildverarbeitung, Lichtvorhänge oder Sicherheits-Hubsäulen, DATALOGIC bietet ein umfassendes Sortiment für die unterschiedlichsten Zielmärkte und Bedarfe. Das Unternehmen kann auf eine 45-jährige Firmengeschichte zurückblicken und verfügt über ein globales Netzwerk an Niederlassungen. So finden Kunden und Interessenten schnell den richtigen Ansprechpartner und die beste Lösung für Ihr Problem.Weitere Informationen, nicht nur zum Thema "Sicherheitslichtvorhängen zur Absicherung von Handarbeitsplätzen", erhalten Sie auf der Webseite https://www.datalogic.com/Pressekontakt:Felix MolnarTel.: +49 6103 9971300-0Mail: Felix.Molnar@datalogic.comOriginal-Content von: Datalogic, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/139368/4990646