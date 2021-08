Berlin (ots) - PSI Polska Sp. z o.o. wurde vom polnischen Pharmahersteller Phytopharm Kleka S.A. mit der Implementierung der Softwareplattform PSIasm beauftragt. Neben der Planung, Überwachung und Steuerung der Produktionsprozesse optimiert die Software die Auftragsabwicklung und den Ressourceneinsatz und hilft dabei die Effizienz deutlich zu steigern.PSIasm ermöglicht durch ein vorausschauendes Ressourcenmanagement eine optimale Produktionsplanung. Damit wird die Auftragsreihenfolge optimiert und die Abwicklung der Kundenaufträge verbessert. Das Projekt umfasst auch die Integration von PSIasm in ein bereits bestehendes ERP-System.Um die spezifischen und sich schnell ändernden Anforderungen in der Pharmaindustrie zu erfüllen, entschied sich der Pharmahersteller für PSIasm einschließlich der Module Advanced Production Scheduling (APS) und Manufacturing Execution für die Produktionsüberwachung (MES). Nach der erfolgreichen Implementierung des Systems im Werk Martin Bauer, wird die Plattform nun in einem weiteren Produktionsstandort ausgerollt."Nach der Analyse der Vorteile des Einsatzes im Werk Martin Bauer, haben wir uns entschieden PSIasm in einem weiteren Konzernunternehmen auszurollen. Die technologische innovative Softwarelösung gestattet uns, schnell auf sich ändernde Kundenanforderungen, Mengenänderungen und Materialverfügbarkeiten zu reagieren und gleichzeitig enge Produktionstermine einzuhalten", unterstreicht Aneta Gawronska, Managing Director Finance bei Phytopharm Kleka.Phytopharm Kleka ist ein Pharmahersteller des weltweit tätigen Konzerns The Nature Network, der Wirkstoffe und Pflanzenextrakte für die Herstellung von Medikamenten und Nahrungsergänzungsmitteln sowie von Fertigprodukten auf der Basis überwiegend natürlicher Inhaltsstoffe produziert.Der PSI-Konzern entwickelt eigene Softwareprodukte zur Optimierung des Energie- und Materialflusses bei Versorgern (Energienetze, Energiehandel, Öffentlicher Personenverkehr) und Industrie (Metallerzeugung, Automotive, Maschinenbau, Logistik). PSI wurde 1969 gegründet und beschäftigt weltweit mehr als 2.000 Mitarbeiter. www.psi.dePressekontakt:PSI Software AGBozana MatejcekKonzernpressereferentinDircksenstraße 42-4410178 BerlinDeutschlandTel. +49 30 2801-2762Fax +49 30 2801-1000E-Mail: bmatejcek@psi.deOriginal-Content von: PSI AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7891/4990653