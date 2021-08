Mailand (ots) - Objectway, eines der Top 100 Fintech-Unternehmen für Wealth- und Asset Management-Software weltweit, gab heute die Übernahme von DIE SOFTWARE Peter Fitzon GmbH (DSW), einem führenden deutschen Anbieter von Kernbankensystemen, bekannt.Objectway wurde 1990 gegründet und unterstützt führende Finanzinstitute mit modernster Technologie bei der Umsetzung ihrer digitalen Transformationsprogramme. Das Unternehmen liefert intelligente und cloudfähige Lösungen, die das Kundenengagement steigern sowie die Produktivität im Front-Office und die Prozesseffizienz im Back-Office optimieren.DIE SOFTWARE ist ein führender Anbieter von Kernbankensystemen im deutschsprachigen Europa mit einer Marktpräsenz von mehr als 35 Jahren. Die vielseitige, offene und modulare Plattform ist auf die Bedürfnisse namhafter Privat-, Retail- und Zentralbanken in der DACH-Region sowie in Luxemburg abgestimmt.Mit der Akquisition erweitert Objectway sein Portfolio von Wealth- und Asset-Management-Lösungen durch eine zuverlässige und vielseitige Kernbankenplattform. Dadurch entsteht eine offene, modulare End-to-End-Banking-Suite, die die digitale Transformation von Privatbanken, Retailbanken, Wealth- und Asset-Managern unterstützt und das Wachstum in der EMEA-Region und weltweit vorantreibt. Als einer der führenden Anbieter von digitalen Banklösungen betreut Objectway nun über 200 Kunden in der EMEA-Region und steigert seinen Gesamtumsatz auf mehr als 100 Millionen Euro."Das Team von DIE SOFTWARE hat fantastische Arbeit bei der Entwicklung einer erstklassigen Banking-Plattform mit einem loyalen Kundenstamm geleistet. Objectway legt großen Wert darauf, die Kernbankenplattformen seiner Kunden weiterzuentwickeln und langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen," sagt Luigi Marciano, Gründer und Vorstandsvorsitzender der Objectway Group. "Unser Ziel ist es, eine einzigartige und vielseitige Banking-Suite zu schaffen, die die Lösungen von DIE SOFTWARE mit den Spitzentechnologien von Objectway kombiniert. Dazu zählen etwa das digitale Kundenmanagement, die Anlageberatung und das Portfoliomanagement, die in Business Process as a Service (BPaaS) und Software as a Service (SaaS) Modellen eingesetzt werden können. Außerdem werden wir den weltweiten Einsatz der Lösungen von DIE SOFTWARE vorantreiben und dabei unsere Standorte in Italien, Benelux und Großbritannien nutzen"."Wir freuen uns sehr über den Einstieg in die Objectway Group, einem zuverlässigen und äußerst vertrauenswürdigen Unternehmen mit langjähriger Erfahrung in der Branche. Dies unterstützt uns dabei, unsere Kundenbasis in der gesamten EMEA Region weiter auszubauen", fügt Peter Fitzon, Gründer von DIE SOFWARE hinzu. "Mit Objectway haben wir ein perfektes neues Zuhause gefunden, um unseren Wachstumskurs fortzusetzen und unseren Mitarbeitenden und Kunden die Sicherheit zu geben, dass unser Portfolio in einem sich ständig verändernden Marktumfeld in guten Händen ist.""Unsere Unternehmen haben eine gemeinsame DNA, die in einer ausgeprägten Kultur der Professionalität und dem Streben nach verlässlicher Perfektion besteht. Wir glauben an eine starke Kundenorientierung und liefern Mehrwert und Servicequalität in enger Partnerschaft mit unseren Kunden. Das macht unser gemeinsames Angebot so attraktiv für beide Unternehmen und ebenso für unsere aktuellen und zukünftigen Kunden. Unserer talentierten und ehrgeizigen Mannschaft bietet dies spannende Ziele und neue Gestaltungsmöglichkeiten", ergänzt Klaus Friese, Mitinhaber und Geschäftsführer von DIE SOFTWARE. "Das ganze Team von DIE SOFTWARE treibt unsere neue Gruppenstrategie engagiert voran. Mit dem etablierten internationalen Player können wir unsere Geschäftsentwicklung langfristig stärken. Damit sichern wir Kontinuität, Stabilität und eine vielversprechende Zukunft mit beschleunigtem Wachstum in neuen Märkten."Lange Zeit mussten Kernbankenlösungen vor allem zuverlässig sein. Digitales Banking, APIs und die Cloud haben die Architekturen von Bankprodukten deutlich verändert und für Dritte geöffnet. Mit Kernbankenanwendungen der nächsten Generation können Finanzinstitute neue Anforderungen an Skalierbarkeit, Funktionalität, Integration und Vernetzung umsetzen, um Transaktionen in Echtzeit zu verarbeiten, stetig neue Funktionen zu bieten und ihre IT-Infrastruktur zu skalieren. Auf diese Anforderungen ist das gemeinsame Nutzenversprechen von Objectway und DIE SOFTWARE ausgerichtet und verfolgt das Ziel, der Fintech-Partner der Wahl für Finanzinstitute zu werden.Über ObjectwayMit mehr als 30 Jahren Erfahrung ist Objectway ein schnell wachsender, internationaler Akteur im Bereich Wealth und Asset Management, der seine Kunden befähigt, zukünftige Herausforderungen zu meistern und schon heute erstklassige Ergebnisse zu liefern. Das Unternehmen ist ein zukunftssicherer Technologieanbieter mit einer fundierten Erfolgsbilanz in der Finanzdienstleistungsbranche.Die Gruppe zählt weltweit zu den Top 100 Fintech-Anbietern (IDC-Ranking) mit über 200 Kunden, zu denen führende Wealth Manager, Banken, Vermögensverwalter, Fondsmanager, Versicherer und Outsourcing-Anbieter in mehr als 15 Ländern gehören. Objectway verfügt über Niederlassungen in Italien, Großbritannien, Irland und Belgien und betreut Kunden auf vier Kontinenten. Das Unternehmen unterstützt ca. 100.000 Investment-Professionals bei der Verwaltung von mehr als 1 Billion Euro an Vermögenswerten.www.objectway.comÜber DIE SOFTWAREDIE SOFTWARE ist einer der führenden Anbieter von Kernbankenlösungen im deutschsprachigen Raum und verfügt über mehr als 35 Jahre Bankerfahrung. Das 1983 gegründete Unternehmen beschäftigt über 140 Mitarbeiter an den Standorten in Ebersberg bei München und Zürich. Sein modulares Kernbankensystem eignet sich für Banken aller Größen und Geschäftsmodelle. Zu den Kunden zählen führende Privatbanken, Retailbanken und Spezialinstitute in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie in Luxemburg.DIE SOFTWARE verbindet alle Akteure des Ökosystems über eine offene Architektur. Durch Best-Practice-Prozesse, integrierte EU-Regulierungsstandards und eine etablierte Geschäftslogik verschafft das Unternehmen seinen Kunden einen Wettbewerbsvorteil. 