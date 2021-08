DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (12:55 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.425,50 -0,0% +18,7% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.141,25 +0,1% +17,7% Euro-Stoxx-50 4.189,81 +0,3% +17,9% Stoxx-50 3.632,56 +0,2% +16,9% DAX 15.773,04 +0,2% +15,0% FTSE 7.127,65 -0,1% +10,4% CAC 6.822,25 +0,1% +22,9% Nikkei-225 27.888,15 +0,2% +1,6% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 176,78 +0,26

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,66 66,48 +1,8% 1,18 +40,4% Brent/ICE 69,87 69,04 +1,2% 0,83 +37,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.730,15 1.729,75 +0,0% +0,40 -8,8% Silber (Spot) 23,40 23,45 -0,2% -0,05 -11,4% Platin (Spot) 987,50 982,00 +0,6% +5,50 -7,7% Kupfer-Future 4,32 4,29 +0,6% +0,03 +22,4%

Die Ölpreise erholen sich am Dienstag von dem Rücksetzer des Vortags. Zwar laste übergeordnet noch immer die Befürchtung, dass die chinesische Nachfrage nach Öl zurückgehen könnte, heißt es aus dem Handel. Allerdings sei die Nachfrage aus Indien im Juli weniger stark zurückgegangen als erwartet.

AUSBLICK AKTIEN USA

Die US-Aktienmärkte dürften zum Start in den Dienstagshandel zunächst seitwärts laufen. Nachdem zuletzt wieder Inflations- und Zinserhöhungsängste hochgekocht sind, warten die Investoren gespannt auf etwaige Signale der US-Notenbank, wann und in welchem Tempo die Fed ihre Unterstützungsmaßnahmen zurückfährt. Für den Dienstag sind Auftritte von Loretta Mester, Präsidentin der Federal Reserve Bank of Cleveland, und Charles Evans, Präsident der Fed-Filiale in Chicago, angekündigt. Am Montag hatten sich mit Raphael Bostic und Eric Rosengren zwei Fed-Vertreter für ein baldiges Zurückfahren der Wertpapierkäufe ("Tapering") durch die Notenbank ausgesprochen, was dem Dollar Auftrieb verschaffte. An Wirtschaftsdaten wird am Dienstag nur die Produktivität außerhalb der Landwirtschaft im zweiten Quartal veröffentlicht. Spannender wird es konjunkturseitig erst am Mittwoch mit den Verbraucherpreisen.

Unter den Einzelwerten an der Börse liegen AMC vorbörslich fast 9 Prozent im Plus. Die Kinokette hat im zweiten Quartal dank der Aufhebung der Corona-Beschränkung wieder mehr umgesetzt und den Verlust deutlich verringert. Trotz überraschend guter Zahlen geben Planet Fitness um 3 Prozent nach. Die Fitness-Kette kündigte zudem die Expansion nach Mexiko an. Der Kurs des Kochboxen-Versenders Blue Apron sinkt um 0,7 Prozent. Das Unternehmen will steigende Transportkosten an die Kunden weitergeben. Smiledirectclub stürzen um fast 16 Prozent ab. Der Anbieter von zahnkosmetischen Leistungen war im April Opfer einer Cyberattacke und hat daher im Quartal die eigenen Umsatzerwartungen verfehlt.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Produktivität ex Agrar 2Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +3,2% gg Vq 1. Quartal: +5,4% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +0,8% gg Vq 1. Quartal: +1,7% gg Vq 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Gut behauptet - Die Liquidität an den Aktienmärkten ist bedingt durch die Urlaubssaison extrem dünn. Der schwache ZEW aus Deutschland wurde von den Investoren nahezu ignoriert. Übergeordnet sei der Markt hin- und hergerissen zwischen Sorgen über ein Nachlassen der boomenden Wirtschaft und Inflationsängsten, heißt es im Handel. Erneut liefert die Berichtssaison die Impulse für die Einzelwerte. Als durchweg solide werden die Geschäftszahlen zum zweiten Quartal von Munich Re (+1,8%) im Handel bezeichnet. Als ordentlich werden die Geschäftszahlen von SNP Schneider-Neureither & Partner (-2,4%) bezeichnet. Die Aktie von Brenntag notiert kaum verändert. Die Citi-Analysten bescheinigen Brenntag ein starkes zweites Quartal. Klöckner fallen trotz überzeugender Geschäftszahlen um knapp 5 Prozent, die Aktie hat allerdings einen guten Lauf hinter sich. Kräftig nach oben um 8,3 Prozent springen die Aktien von Flutter Entertainment in London. Der irische Unterhaltungskonzern habe deutlich bessere Geschäftszahlen vorgelegt und komme auch im US-Geschäft gut voran, loben die Analysten von Davy.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:13 Uhr Mo, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,1726 -0,1% 1,1737 1,1749 -4,0% EUR/JPY 129,52 +0,0% 129,55 129,52 +2,7% EUR/CHF 1,0806 +0,1% 1,0802 1,0796 -0,0% EUR/GBP 0,8461 -0,1% 0,8477 0,8479 -5,3% USD/JPY 110,46 +0,1% 110,39 110,24 +6,9% GBP/USD 1,3859 +0,0% 1,3846 1,3857 +1,4% USD/CNH (Offshore) 6,4831 -0,0% 6,4807 6,4861 -0,3% Bitcoin BTC/USD 45.338,51 -0,8% 45.437,51 45.963,26 +56,1%

Der US-Dollar neigt weiter zur Stärke. Im Handel verweist man auf jüngste Äußerungen der Fed-Vertreter Raphael Bostic und Eric Rosengren. Beide deuteten ein baldiges Zurückfahren der Wertpapierkäufe (Tapering) durch die US-Notenbank im Anschluss an den überzeugenden Arbeitsmarktbericht am Wochenschluss an. "Die Äußerungen (...) schienen ein schnelles Vorgehen zu begünstigen, Tapering könnte bereits im September beginnen, wenn die Arbeitsmarktdaten weiterhin signalisieren, dass sich die Wirtschaft erholt", heißt es bei den Devisenanalysten der ING. "Die Aussicht, dass die Fed im Herbst mit der Rückführung der Stimulierungsmaßnahmen beginnen wird, dürfte den Dollar vorerst weiter stützen", heißt es weiter.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Börsen in Asien haben am Dienstag die Gewinne vom Vortag etwas ausgebaut, als starke US-Arbeitsmarktdaten gestützt hatten. Die Indizes blieben am Dienstag indes gedeckelt wegen der Sorge vor der sich weiter ausbreitenden Deltavariante des Coronavirus. Die Kauflaune blieb auch wegen der Aussagen des Atlanta-Fed-Präsidenten Raphael Bostic verhalten, der sich dafür aussprach, die Fed möge ihre Anleihekäufe rascher vermindern als in früheren Phasen. In Tokio waren Pharma- und Finanzwerte gesucht. Investoren setzten auf eine weitere Erholung der Unternehmensergebnisse und eine Schwächung des Yen, hieß es. Derweil wies die japanische Leistungsbilanz für Juni einen deutlich höheren Überschuss aus als erwartet. Auf der Börse in Schanghai lastete der andauernde regulatorische Gegenwind aus Peking, daneben auch die mögliche Reduzierung der Stimulusmaßnahmen und die Corona-Pandemie. In Hongkong zeigten sich die Aktien von den kräftigen Verlusten der Vorwoche erholt. Die Aktien der Technologiegiganten Meituan und Tencent führten die Gewinner an mit Aufschlägen von 8,4 bzw 5,4 Prozent. Bereits am Montag war hier kräftiges Kaufinteresse von chinesischen Investoren zu beobachten gewesen. In Südkorea wurde der Leitindex von Internet- und Transportwerten nach unten gezogen. Kakaobank fielen um 13 Prozent nach zwei Tagen mit kräftigen Gewinnen im Anschluss an den Börsengang. Indexschwergewicht Samsung Electronics gab 1,5 Prozent ab. Als Enttäuschung entpuppte sich der Börsengang des Onlinespieleherstellers Krafton, dessen Aktie zum Start um 10 Prozent unter dem IPO-Preis lag.

CREDIT

Europas Kreditmärkte präsentieren sich auch am Dienstag kaum bewegt. Die sich verstärkende Debatte um eine Reduzierung der Wertpapierkäufe in den USA spielt mithin am hiesigen Markt kaum eine Rolle. Dafür gibt es gleich mehrere Gründe: Tapering wäre zum einen ein Zeichen für die Stärke der US-Wirtschaft, aus Kreditsicht als positiv. Zum anderen stützt die günstig verlaufende Berichtssaison die Assetklasse. Und darüber hinaus steht ein Tapering in der Eurozone zunächst nicht an. Die EZB hat in der vergangenen Woche Unternehmensanleihen für knapp 1,4 Milliarden Euro gekauft.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Munich Re trotz Hochwasser- und Corona-Belastungen auf Kurs

Die Munich Re ist nach dem zweiten Quartal auf Kurs. Der DAX-Konzern steigerte seinen Gewinn dank einer deutlich geringeren Großschadensbelastung. Den Ausblick auf das Gesamtjahr bestätigte der Rückversicherer, auch wenn die Belastungen im Zusammenhang mit Corona höher ausfallen als erwartet und sich die Juli-Hochwasser im Ergebnis niederschlagen werden.

Bechtle setzt Aktiensplit um

Bechtle setzt die von der Hauptversammlung beschlossene Kapitalerhöhung mit Aktiensplit um. Vom 13. bis 16. August soll die im Juni beschlossene Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln durchgeführt werden. Der Effekt sei mit einem Aktiensplit im Verhältnis 1:3 vergleichbar.

Cewe verzeichnet lockerungsbedingt geringere Fotobuch-Nachfrage

Der Fotodienstleister Cewe hat im zweiten Quartal wegen einer schwächeren Nachfrage nach Fotobüchern einen Umsatzrückgang verzeichnet und operativ einen Verlust geschrieben. Am Ausblick für das Gesamtjahr hält Cewe aber fest, denn traditionell ist das vierte Quartal mit dem Weihnachtsgeschäft das mit Abstand wichtigste.

Klöckner & Co schreibt wieder Gewinn und bestätigt Prognose

Der Stahlhändler Klöckner & Co hat im zweiten Quartal von höheren Absatzmengen und gestiegenen Preisen profitiert. Der Umsatz legte kräftig zu, unter dem Strich erzielte Klöckner wieder einen Gewinn. Der SDAX-Konzern bestätigte die Ende Juli angehobene Prognose für das Gesamtjahr.

Home24 mit roten Zahlen im Quartal - Fokus auf Wachstum

Home24 hat im zweiten Quartal dank starken Kundenwachstums den Umsatz deutlich gesteigert. Die bereinigte EBITDA-Marge gab leicht nach, war aber weiter positiv. Unter dem Strich rutschte der Berliner Online-Möbelhändler unter anderem wegen höherer Aufwendungen für Vertrieb und Verwaltung in die roten Zahlen.

Manz erhält Aufträge im unteren zweistelligen Millionenbereich

Die Manz AG hat Aufträge im Bereich der Elektromobilität an Land gezogen. Das kumulierte Volumen dieser Aufträge liegt im unteren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Es wird zu Teilen in diesem sowie im nächsten Jahr umsatz- und ertragswirksam.

Porsche Holding erzielt wieder Milliardengewinn

Die Porsche Automobil Holding hat im ersten Halbjahr dank der Volkswagen-Beteiligung deutlich mehr verdient. Infolge der coronabedingt hohen Verluste im Vorjahr erzielte die Porsche SE wieder einen Milliardengewinn Maßgeblich dazu trug das Ergebnis aus der Volkswagen-Beteiligung bei. An dem Ausblick auf das Gesamtjahr hält die im MDAX notierte Familienholding fest.

Flutter Entertainment verdreifacht Gewinn im ersten Halbjahr

Der Wett- und Spieleanbieter Flutter Entertainment hat seinen Gewinn im ersten Halbjahr mehr als verdreifacht und seinen Umsatz verdoppelt. Das Unternehmen mit Sitz im irischen Dublin, zu dem Marken wie Pokerstars, Paddy Power und Betfair gehören, kündigte eine Überprüfung seiner Dividendenpolitik an, vorbehaltlich des Erreichens der Verschuldungsziele.

Philip Morris stellt Angebot für Vectura vor Auktionsbeginn um

Im Bieterwettstreit um die auf Inhalationstherapien spezialisierte britische Vectura Group will der Tabakkonzern Philip Morris International seine Chancen mit einer Änderung seiner Angebotsstruktur erhöhen. Der Konzern hat nun ein Übernahmeangebot ("Takeover Offer") vorgelegt, vorher war es ein sogenanntes "Scheme of Arrangement", das nach britischem Recht neben der Aktionärszustimmung auch noch die Genehmigung eines Gerichts erfordert hätte.

SNP wächst dank Boom in Asien deutlich und erhöht Prognose

Der Softwareanbieter SNP Schneider-Neureither & Partner hat im zweiten Quartal seinen Umsatz erhöht und schreibt unter dem Strich schwarze Zahlen. Die Umsatz- und Ergebniserwartung für das laufende Jahr hat SNP erhöht, weil der Konzern nach eigenen Angaben nun die Effekte aus Übernahmen und Verkäufen besser abschätzen kann. SNP hatte die Firmen Exa und Datavard übernommen und gibt ihre polnische Tochtergesellschaft ab.

Softbank verdient wegen niedrigerer Bewertungen weniger

Der weltgrößte Technologie-Investor Softbank hat im ersten Geschäftsquartal einen Gewinnrückgang verbucht. Das war den rückläufigen Wertansätzen in seinem Portfolio geschuldet. Der Nettogewinn belief sich in den drei Monaten bis Ende Juni auf 762 Milliarden Yen, umgerechnet 5,9 Milliarden Euro.

