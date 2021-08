Robotik-Software von Rocos soll umfangreiche Automatisierung in Bauwesen, Energie und Landwirtschaft vorantreiben



SAN FRANCISCO, Aug. 10, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das führende Unternehmen für Drohnendaten, DroneDeploy (http://www.dronedeploy.com/), hat heute die Übernahme von Rocos (https://www.rocos.io/) bekanntgegeben, einem neuseeländischen Unternehmen für Robotik-Software. Durch die Übernahme will DroneDeploy seinen Kunden in Branchen wie Bauwesen, Energie oder Landwirtschaft den Einsatz und die Koordinierung von Luft- und Bodenrobotern auf Baustellen und anderen Einsatzsorten ermöglichen. Damit ermöglicht die Übernahme eine Automatisierung physischer Workflows und trägt so dazu bei, Arbeitsplätze effizienter und sicherer zu gestalten.

"Unternehmen durchlaufen derzeit eine digitale Transformation, die durch Probleme wie Arbeitskräftemangel und Remote-Arbeit aufgrund von COVID-19 noch beschleunigt wird. In der Folge ist die Nachfrage nach automatisierter Standortdokumentation und digitalen Zwillingen stark gestiegen", so Mike Winns, CEO und Mitbegründer von DroneDeploy. "Mit der Übernahme von Rocos ermöglichen wir unseren Kunden die Automatisierung der Datenerfassung am Boden, womit wir einer vollständigen Automatisierungslösung gleich mehrere Schritte näher kommen."

Im Bereich Drohnensoftware ist DroneDeploy bereits Marktführer und ermöglicht es den weltweit größten Unternehmen, durch Luftbildaufnahmen einen schnellen Überblick über ihre Anlagen und Betriebsabläufe zu erlangen. Mit der Erweiterung um Bodenroboter können Mitarbeiter künftig über die Plattform automatisierte Routinen erstellen, die sowohl aus der Luft als auch am Boden operieren. Ein Solartechniker kann beispielsweise eine Drohne so programmieren, dass sie über ein Solarkraftwerk fliegt, thermische Hotspots identifiziert und dann automatisch Bodenroboter aktiviert, die sich am Boden zum Hotspot begeben, um zu ermitteln, wo das Problem genau liegt - ganz ohne Eingriff eines menschlichen Mitarbeiters. Dieser Prozess spart Zeit, Ressourcen und Personal, sodass sich Mitarbeiter auf andere Aufgaben konzentrieren können.

"Vor einigen Jahren haben Drohnen den Sprung vom Hobbyspielzeug zu Instrumenten gemacht, die in Unternehmen eingesetzt werden. Heute ist die Bodenrobotik auf einem ähnlichen Weg", so David Inggs, ehemaliger CEO und Mitbegründer von Rocos, jetzt Head of Ground Robotics bei DroneDeploy. "Mit der Technologie für Bodenrobotik von Rocos kann DroneDeploy kritische Daten-Workflows jetzt sowohl aus der Luft als auch direkt am Boden automatisieren und so die Sicherheit und Effizienz des gesamten Standorts erhöhen."

DroneDeploy hat bereits begonnen, die Robotersteuerung von Rocos mit seiner Indoor-Datenverarbeitungstechnologie zu integrieren, um autonome 360°-Begehungen und Inspektionen im großem Maßstab zu ermöglichen. Das Unternehmen wird seine neuen Angebote auf der jährlichen DroneDeploy-Konferenz im Oktober einführen.



Die Übernahme folgt auf die jüngste Serie-E-Finanzierungsrunde (https://www.globenewswire.com/news-release/2021/02/04/2169787/0/en/DroneDeploy-Secures-50M-to-Accelerate-Development-Beyond-Drones-and-Solidify-Global-Market-Leadership.html) von DroneDeploy in Höhe von 50 Millionen USD und auf ein anhaltendes Wachstum - die Operationen im Bereich der Datenerfassung durch Drohnen in Unternehmen haben in Q2 2021 um 95 % zugelegt. Um mehr zu erfahren, können Sie Updates (https://www.dronedeploy.com/solutions/rocos-acquisition-jobsite-automation/) zu Nachrichten von DroneDeploy Ground Robotics erhalten oder sich für die jährliche Konferenz anmelden (https://www.dronedeploy.com/ddc21/).

Über DroneDeploy

DroneDeploy ist die führende Plattform für virtuelle Standortdaten. Wir erstellen leicht verständliche digitale Zwillinge von Einsatzorten, Strukturen und Anlagen und generieren damit wertvolle Erkenntnisse für Branchen wie Bauwesen, Energie und Landwirtschaft. Durch die Umwandlung komplexer physischer Objekte in digitale Modelle hilft DroneDeploy Unternehmen, Zeit zu sparen und unvorhergesehene Kosten zu senken. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.dronedeploy.com (http://www.dronedeploy.com/) und nehmen Sie an den Diskussionen unter @DroneDeploy (http://invalid.uri) auf Twitter teil.

Über Rocos

Rocos wurde 2017 gegründet und bietet Unternehmen eine Cloud-Plattform für den Aufbau und die Verwaltung von Roboteroperationen, mit der sie Roboter im großen Maßstab vernetzen, überwachen und steuern können. Rocos ist inspiriert von der Vision einer global vernetzten Zukunft, in der autonome Roboter die Möglichkeiten der Menschen erweitern. Wir sind stolz darauf, einige der wichtigen Technologien bereitzustellen, die diese Zukunft ermöglichen werden.