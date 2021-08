Die Anleger in Europa wagen sich in Tippelschritten weiter voran. Angesichts der Kurshöhen reichen schon kleine Bewegungen aus, um neue Bestmarken zu erzielen. Ein Plus von 0,3 Prozent ließ den breit gefassten europäischen Aktienindex Stoxx600 am Dienstag auf ein frisches Rekordhoch von 472,17 Punkte klettern.

Den vollständigen Artikel lesen ...