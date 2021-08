Wien (www.fondscheck.de) - Die Asset-Management-Sparte der Credit Suisse hat Angus Muirhead zum Aktienchef befördert, so die Experten von "FONDS professionell".Er übernehme diese Funktion Anfang September von Filippo Rima, der im Juni 2021 die Rolle als Leiter "Asset Management Switzerland & EMEA" übernommen habe. Muirhead habe seine Karriere 1997 als Buy-Side-Aktienanalyst in London begonnen und danach in Tokio gearbeitet, bevor er 2007 als globaler Aktienportfoliomanager bei UBS Global Asset Management nach Zürich gewechselt sei. Seit 2016 sei er bei der Credit Suisse im "Thematic Equities"-Team tätig. Er werde dieses Team auch weiterhin leiten und bleibe zudem Lead Portfoliomanager für die Credit-Suisse-Robotics-Strategie. (News vom 09.08.2021) (10.08.2021/fc/n/p) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...