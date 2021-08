Wien (www.fondscheck.de) - Eine Art Neuaufstellung hat im ersten Halbjahr die Fondsgesellschaft MainFirst durchlaufen - nicht nur was die personelle Besetzung von Führungsebene und Fondsmanagement angeht, sondern auch in Bezug auf ihr Produktangebot, so die Experten von "FONDS professionell".Auf Nachfrage der Redaktion habe die Gesellschaft Medienberichte bestätigt, dass Patrick Vogel bereits seit dem 1. Januar 2021 in der Funktion des "Head of Portfolio Management" die Verantwortung für das Fondsmanagement übernommen habe. Seit Ende Januar gehöre Vogel zudem der Geschäftsführung der Gesellschaft Mainfirst Affiliated Fund Managers (Deutschland) an. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...