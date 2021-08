Munsbach (www.fondscheck.de) - Das Agieren an den Kapitalmärkten findet stets unter einem bestimmten Maß an Unsicherheit statt, so die Experten von ETHENEA im Kommentar zum Ethna-DYNAMISCH (ISIN LU0455734433/ WKN A0YBKY).Jede Entscheidung, angefangen bei der Allokation verschiedener Anlageklassen bis hin zum Kauf/Verkauf einzelner Wertpapiere, könne immer nur auf der gründlichen Abwägung von erwarteten Chancen zu potenziellen Risiken erfolgen. Dabei gelte: Chancen würden immer existieren, Risiken ebenfalls. Aber die Zusammensetzung und das Verhältnis zwischen beiden würden sich fortlaufend ändern. Zudem habe jeder Marktteilnehmer nicht nur eine eigene Sicht auf die Chancen und Risiken, sondern auch eine ihm eigene Risikotragfähigkeit. Innerhalb des Ethna-DYNAMISCH verfolgen wir einen ausgewogenen bis offensiven Umgang mit diesem Thema, so die Experten von ETHENEA. Die Experten würden versuchen, die größten Risiken aktiv zu umschiffen oder zumindest in ihrer potenziellen Auswirkung effektiv zu begrenzen. Gleichzeitig würden sie ein offenes Auge für sich auftuende Chancen behalten, wohlwissend, dass Anleger für das Eingehen gewisser Risiken im Schnitt auch entsprechend belohnt würden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...