Köln (www.fondscheck.de) - Die Hauptaktienmärkte schlossen den Juli insgesamt mit Wertzuwächsen ab, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Select Nachhaltig Wachstum Fonds (ISIN LU0115579376/ WKN 940641).Die europäischen Märkte und vor allem der US-amerikanische Markt hätten sich positiv entwickelt, während der japanische Markt nachgegeben habe. Nebenwerte hätten sich in Europa noch besser als Standardwerte entwickelt, während sie in den USA deutlich hinter Standardwerten zurückgeblieben seien und sogar Wertrückgänge verzeichnet hätten. Die Aktienmärkte der asiatischen Schwellenländer hätten den Monat insgesamt mit deutlichen Verlusten abgeschlossen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...