Scania wird im September seinen ersten vollelektrischen Lkw in Deutschland ausliefern - und zwar an Bona, einen Spezialisten für Fußböden. Der Elektro-Scania soll als emissionsfreier City-Shuttle die beiden Standorte des Unternehmens in Limburg miteinander verbinden. Den Verkauf der Batterie-elektrischen Baureihe hatte Scania bereits Mitte September gestartet. Der BEV-Lkw leistet 230 kW und wird mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...