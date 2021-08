Viele Unternehmen beteiligen ihre Aktionäre am Gewinn und schütten einen Teil davon als Dividende aus. DER AKTIONÄR erklärt, worauf es dabei ankommt.Will eine Aktiengesellschaft ihre Aktionäre am wirtschaftlichen Erfolg teilhaben lassen, kann sie einen Teil des Gewinns als Dividende ausschütten. Deutsche Unternehmen zahlen ihre Dividende meist einmal pro Jahr aus, während in den USA die Quartalsdividende weit verbreitet ist. Möglich sind aber auch halbjährliche und monatliche Ausschüttungen. Wenn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...