Berlin (ots) - 24 Kaffees von 24 Farmen aus 24 Ländern - fair gehandelt und nachhaltig angebautVorfreude wird zur schönsten Freude mit dem nachhaltigen Adventskalender von 19grams. In der modern designten Box versteckt sich hinter jeder Tür ein intensiver Single Origin Kaffee, der sich durch sein komplexes Geschmacksprofil auszeichnet. Zu jedem Genussgaranten gibt es eine Beschreibung der jeweiligen Farm, der das Geschmackswunder zu verdanken ist. 19grams arbeitet ohne Zwischenhändler direkt und ausschließlich mit Farmen, die sich der Nachhaltigkeit verschrieben haben. Durch diese Konsequenz kann die Berliner Rösterei fairen Handel garantieren. Mit dem Adventskalender unterstützen Kaffeeliebhaberinnen dieses Konzept und helfen, dass die Farmer von ihren Erträgen leben können, Kinder eine Ausbildung erhalten und Umweltprojekte gefördert werden."Wir sind sehr stolz auf die diesjährige Auswahl im Adventskalender", erklärt Gerrit Peters, Partner 19grams: "Es sind die spannendsten Kaffeefarmen der Welt vertreten. Das wird eine 24-tägige Geschmacksreise der ganz besonderen Art." Mit dabei sind der sehr balancierte und fruchtig-schokoladige Finca Chocan Peru Espresso, der fruchtige Gakuyuini AA aus Kenia als Espresso-Röstung und weitere Specialty Coffees aus Timor-Leste, Brasilien, Papua-Neuguinea, China, Indien und mehr. Ein Highlight verspricht die neue Ernte des Sonora Geisha Natural, den 19grams rechtzeitig für den Adventskalender aus Costa Rica beziehen wird. Wahlweise gibt es die 24 Kaffees auch als Filter-Röstung.Unternehmen, die Kunden und Mitarbeiterinnen ein persönliches Geschenk bereiten möchten, können den Adventskalender mit dem eigenen Logo branden lassen. Was bleibt, ist wohl die angenehmste Kaffee-Entdeckungsreise zum Jahresausklang.Der Adventskalender kostet 79,90 EUR und ist mit 24 × 50 g Bohnen gefüllt, die eigens für den Anlass geröstet werden. Verfügbar ist auch eine Variante des Kalenders mit Kaffee-Kapseln für 27 EUR.Über 19gramsSeit vielen Jahren ist 19grams Mitglied der ACE und regelmäßig Teil der internationalen Jury des Cup of Excellence. Das Engagement von 19grams ist nur eine konsequente Entwicklung aus der fast 20jährigen Firmengeschichte. Aus der Idee, einen direkten und fair gehandelten Specialty Coffee in der Hauptstadt anbieten zu können, wuchs der Gründungsgedanke. Mit einer kleinen Rösterei und ersten Kontakten zu Farmern aus Costa Rica starteten sie, dem Einheitskaffee der großen Anbieter besondere Bohnen entgegenzuhalten und durch den Verzicht auf Zwischenhändler den Farmern zu helfen, von ihren Erträgen endlich leben zu können. Das ist leider auch heute noch keine Selbstverständlichkeit. Der Idealismus aus der Anfangszeit ist geblieben, auch wenn 19grams gewachsen ist und mittlerweile die ganze Republik versorgt mit verschiedensten Arabica-Kaffees von kleinen Farmen aus dem sogenannten Kaffeegürtel - den Regionen rund um den Äquator.