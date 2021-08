WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Produktivität der US-Wirtschaft ist im zweiten Quartal nicht mehr so stark wie zu Beginn des Jahres gestiegen. Das Verhältnis von Produktion und Arbeitszeit stieg in den Monaten April bis Juni auf das Jahr hochgerechnet um 2,3 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Dienstag in Washington nach einer ersten Schätzung mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen stärkeren Zuwachs um 3,2 Prozent erwartet. Im ersten Quartal war die Produktivität der amerikanischen Wirtschaft noch um revidiert 4,3 (zuvor 5,4) Prozent gestiegen.

Die Produktion stieg um 7,9 Prozent, wie das Ministerium weiter mitteilte. Die geleisteten Arbeitsstunden legten im zweiten Quartal um 5,5 Prozent zu.

Die Lohnstückkosten stiegen in den Monaten April bis Juni auf das Jahr hochgerechnet um 1,0 Prozent. Analysten hatten diesen Zuwachs im Schnitt erwartet. Produktivität und Lohnstückkosten lassen auf die Effizienz einer Volkswirtschaft schließen./jkr/jsl/jha/